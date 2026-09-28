Sven Simon
Traducido por
«¡No perdimos la cabeza!»: Christos Tzolis revela cómo Grecia conquistó Alemania en Augsburgo
Tzolis da una asistencia en una victoria histórica mientras Grecia tumba a otro gigante europeo
El extremo griego Christos Tzolis protagonizó una acción decisiva de calidad al asistir a Dimitris Kourbelis en el gol de la victoria en el minuto 74, en un triunfo por 1-0 sobre Alemania en Augsburgo. El atacante de 24 años giró con inteligencia en la banda izquierda antes de ceder el balón para que Kourbelis batiera a Alexander Nubel.
La victoria llega después del reciente triunfo de Grecia sobre Inglaterra en Wembley, consolidando la posición de la Ethniki en lo más alto del Grupo A.
Tzolis expresó su satisfacción por encadenar triunfos consecutivos a domicilio ante rivales internacionales de primer nivel.
- Kirchner-Media
Un extremo revela que la compostura mental mantuvo a Grecia tranquila durante la presión
En una entrevista con la UEFA, Tzolis explicó que, pese a que Alemania dominó la posesión del balón durante largos periodos, los jugadores griegos nunca entraron en pánico. Destacó que todos los jugadores de campo cumplieron con sus tareas defensivas mientras creían que llegarían oportunidades al contraataque.
Tzolis señaló que fallar una ocasión clara por medio de Fotis Ioannidis al principio de la segunda parte no quebró la confianza del equipo.
"Se siente increíble", dijo Tzolis a la UEFA. "Son dos partidos fuera de casa y dos victorias contra rivales muy difíciles y de mucha calidad. Alemania tenía el control, pero no perdimos la cabeza. Todo el mundo desmarcaba, mantuvimos nuestras posiciones y sabíamos que íbamos a tener algunas ocasiones".
El espíritu de equipo resulta decisivo en una campaña matagigantes
Tzolis elogió la excepcional unión fomentada bajo la dirección de Ivan Jovanovic y aseguró que el espíritu de equipo compensa las diferencias en la profundidad individual de la plantilla. Subrayó que todos los jugadores lucharon unos por otros, desde el portero Konstantinos Tzolakis hasta la delantera.
El extremo del Arsenal afirmó que Grecia está demostrando ser una fuerza en el fútbol europeo.
Tzolis espera llevar de vuelta ese impulso a casa.
- Kirchner-Media
Grecia se centra en el duelo ante Países Bajos en Tesalónica
Tzolis y sus compañeros regresan a casa para centrarse en el choque de la Nations League del jueves contra Países Bajos en el estadio Toumba de Tesalónica. El equipo de Ivan Jovanovic busca sumar tres victorias en sus tres partidos.
Alemania recibe a Serbia en Múnich esa misma noche con la intención de recuperarse.
Tzolis aspira a mantener su puesto en el once inicial en la banda izquierda.
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