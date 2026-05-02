«No son complicadas», subrayó Eberl tras el 3-3 contra el 1. FC Heidenheim el sábado. «Solo son conversaciones y perspectivas distintas; ahora no nos ponemos de acuerdo. Pero no hay rencor ni malestar», explicó.
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«No perderíamos gran cosa»: Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, se muestra sorprendentemente tranquilo ante la posibilidad de que uno de sus jugadores clave se marche sin coste alguno
El Bayern quiere renovar a Laimer, cuyo contrato vence en 2027, pero no a cualquier precio. El jugador ya recibió una oferta, pero sus pretensiones salariales, que duplicarían sus actuales 10 millones de euros anuales hasta 15 millones, bloquean la firma.
El austriaco pide elevar sus emolumentos de diez a quince millones de euros anuales, y se apoya en los recientes y millonarios contratos de Dayot Upamecano, Jamal Musiala y Alphonso Davies.
«Al final, siempre se trata de reconocimiento. De que el rendimiento que has tenido en los últimos años se valore de alguna manera», declaró Laimer a principios de abril en ServusTV. «Hubo una breve conversación, pero después no hubo ninguna más», comentó sobre el intercambio con los directivos del FCB y se mostró tranquilo: «Es muy divertido jugar al fútbol en el Bayern. Ya veremos adónde nos lleva el camino».
- AFP
¿Dejará Konrad Laimer el FC Bayern en 2027 sin coste alguno? «No perderíamos gran cosa»
Si Laimer no renueva, podría marcharse este verano, ya que sería la última oportunidad del Bayern para recibir una indemnización antes de que su contrato expire dentro de un año.
Eberl subrayó, sin embargo, que hay «dos puntos de vista» y que «hay que ver cómo se encuentra el punto de encuentro en algún momento y de alguna manera». Al preguntarle si, de no renovar, deberían venderlo para evitar cederlo gratis en 2027, Eberl respondió con serenidad: «Llegó sin indemnización, así que no perderíamos mucho».
Llegó gratis en 2023 tras acabar su contrato con el RB Leipzig y, gracias a su constancia, se ha convertido en pieza clave del campeón alemán: esta temporada suma tres goles y doce asistencias en 43 partidos. Aun así, su posible salida obligaría al Bayern a buscar un sustituto, lo que podría resultar costoso.
Esta temporada ha marcado tres goles y dado doce asistencias en 43 partidos. En la ida de semifinales de la Champions ante el París Saint-Germain (4-5) comenzó en el banquillo, pues Alphonso Davies fue titular en el lateral izquierdo. Ingresó en la segunda parte y aún no se sabe si estará en el once para la vuelta del miércoles.
Konrad Laimer: sus estadísticas en el FC Bayern de Múnich
Partidos
132
Goles
7
Asistencias
20
Tarjetas amarillas
31