«No penséis en las consecuencias»: Pep Guardiola advierte a las estrellas del Manchester City que «sean ustedes mismos» antes del enfrentamiento contra el Real Madrid en la Champions League

Todas las miradas se dirigen al Santiago Bernabéu, donde el City y el Madrid se preparan para enfrentarse en un partido de ida de octavos de final con mucho en juego. Aunque el City llega al partido con nueve victorias y dos empates en sus últimos 11 encuentros, Guardiola ha expresado su preocupación por los riesgos que conlleva un escenario tan importante, haciendo hincapié en la presión psicológica que supone enfrentarse al club más exitoso de la competición en su propio feudo.

Durante su rueda de prensa previa al partido, Guardiola instó a sus jugadores a mantenerse fieles a su estilo a pesar de la presión. «Intentemos ser nosotros mismos. Intentad enfrentaros al rival y no penséis mucho en las consecuencias», dijo Guardiola a los periodistas. «Si quedamos eliminados, felicitemos al Madrid, pero al menos seamos nosotros mismos. Esa es siempre mi preocupación en los grandes escenarios de marzo y abril. A veces no es posible porque el rival es claro o no puedes imponer lo que quieres, pero al menos hay que intentarlo. Jugad mejor que el rival».

Además, señaló los matices tácticos que a menudo deciden estos enfrentamientos de élite: «Hay muchos factores. Hoy en día, las jugadas a balón parado son un arma increíble, especialmente en la Premier League. Pero hay que jugar mejor que el rival. A veces no se juega mucho y se pasa, pero yo siempre intento decir que está bien».