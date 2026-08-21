«¡No pedí que lo ficharan!»: José Mourinho revela la verdad detrás del fichaje récord del Real Madrid, Yan Diomande

Mourinho se ha sincerado sobre la llegada de Diomande por 140 millones de euros, al admitir que no pidió específicamente el último fichaje récord del club. En declaraciones a El Chiringuito, el "Special One" explicó su enfoque del mercado de fichajes en su regreso a la capital española, e insistió en que no llegó con una lista de exigencias para la directiva.

Cuando le preguntaron si fue el principal impulsor de la operación, Mourinho fue contundente: "No, no pedí a nadie. Llegué sin exigir ni un solo jugador, después de haber analizado bien la plantilla y sabiendo exactamente lo que quería que pasara.

"Sabía lo que estaba pasando [en el club] y lo que no. Quería llegar sabiendo mucho, pero actuando como si no supiera nada. Sabía lo que quería, pero quería escuchar lo que pensaba el club. Y estábamos completamente en la misma línea. Siempre nos hemos movido en esa dirección; sin que yo exigiera nada, las cosas simplemente encajaron de forma natural."