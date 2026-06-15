«No pasan del centro del campo»: Rodri critica la táctica de Cabo Verde tras el frustrante debut de España en el Mundial

Rodri, capitán de España, criticó a Cabo Verde tras el decepcionante debut en el Grupo H. El mediocampista del Manchester City afirmó que el rival apenas buscó jugar y se atrincheró en su área todo el partido.

En declaraciones a La 1 tras el partido, Rodri admitió: «No ha podido ser. Sabíamos que necesitábamos paciencia, pero no pudimos marcar. Generamos ocasiones, pero no definimos. Lo bueno es que ellos casi no crearon. Debemos mejorar la finalización».

Al ser preguntado por el estilo del rival, añadió: «Así juegan, no pasan del centro. Debemos mejorar el remate».