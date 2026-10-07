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«No parecía muy contento conmigo»: la estrella del Chelsea Morgan Rogers revela la FURIA de Thomas Tuchel pese a su asistencia a Harry Kane en la victoria de Inglaterra sobre Chequia
Dificultades iniciales antes de una asistencia crucial
Rogers se ganó un puesto en el once inicial en la banda derecha tras su cameo goleador en la reciente demolición por 7-0 de Croacia a manos de Inglaterra. Sin embargo, el fichaje del Chelsea por 117 millones de libras tuvo un inicio dubitativo en Wembley, sin encontrar la medida y enviando varios centros desviados al área.
Su suerte cambió justo antes del descanso, cuando puso un exquisito balón de primeras para que Kane marcara a corta distancia. Inglaterra acabó logrando una cómoda victoria por 3-0 sobre Chequia en la Nations League, ayudada por un gol en propia puerta de Vladimir Coufal y otro tanto de Kane. Rogers estuvo cerca de firmar una segunda asistencia tras el descanso, pero Lukas Hornicek evitó el remate desviado de Jude Bellingham.
- Getty Images Sport
Dando un paso al frente en la escena internacional
En declaraciones a ITV Sport, Rogers admitió que sus primeros centros no estuvieron a la altura de sus propios estándares y provocaron el enfado del seleccionador.
«Sí, no estaba contento con algunos de ellos. El seleccionador me miró después de uno de ellos y no parecía muy contento», dijo. «Es algo de lo que me enorgullezco, así que estaba un poco decepcionado, pero estuvo bien que uno saliera. Me alegró volver a dar una asistencia al capitán».
Al valorar el planteamiento más general del equipo, el jugador, de 24 años, señaló un cambio positivo en la mentalidad táctica de Inglaterra.
«Esa es la forma en la que queremos jugar y se pudo ver durante toda la concentración, incluso en el partido contra España. Estamos intentando ser más positivos y queremos mostrarnos», explicó Rogers. «A veces, durante el Mundial, echando la vista atrás, hubo momentos en los partidos en los que no mostramos del todo nuestra verdadera capacidad.
«Por supuesto, en el Mundial es más difícil y los equipos intentan frenarte, pero sabíamos que queríamos mostrarnos un poco más y seguir intentando mejorar y desarrollarnos como bloque. Creo que sin duda lo hicimos y que es un paso en la dirección correcta».
La misión de darle a Kane un trofeo
El doblete de Kane elevó su cuenta con la selección a 91 goles al tiempo que igualaba el récord histórico de 125 internacionalidades de Peter Shilton. Rogers no tardó en elogiar al talismán del Bayern de Múnich y ensalzó su influencia duradera en el equipo.
«Te quedas sin palabras para describirle», dijo Rogers. «Es realmente único y de verdad, de verdad tenemos que valorar lo especial que es y lo que está haciendo. Es increíble. No solo por los goles y la cantidad de internacionalidades, sino por cómo se aplica, cómo juega y cómo lidera con el ejemplo. Es un auténtico ídolo para que los jugadores jóvenes y yo mismo nos fijemos en él».
Impulsado por la reciente decepción de Inglaterra en las semifinales del Mundial, Rogers está decidido a ayudar a Kane a conquistar ese esquivo título con la selección. «Eso es probablemente lo único que le falta, literalmente lo ha hecho todo lo demás con Inglaterra», añadió. «Probablemente sea solo el trofeo y eso es lo único en lo que pensamos. Tenemos algunas oportunidades más y sé que él estará ahí por la forma en que se cuida, el hambre que tiene dentro... estará ahí, marcando goles como hace siempre. Todos tenemos que arrimar el hombro para darle ese trofeo que merece con la camiseta de Inglaterra».
- Getty Images Sport
Vuelta a la competición doméstica antes de pruebas cruciales
Tras el parón internacional, Rogers volverá a centrar su atención en el fútbol de clubes. El Chelsea se medirá al Bournemouth este sábado en la Premier League, con la reanudación de la competición nacional.
En el plano internacional, Inglaterra es segunda del Grupo A3 de la Liga de Naciones, por detrás de España. El equipo de Tuchel volverá a reunirse el próximo mes para la revancha en Wembley ante Croacia, antes de viajar tres días después al Metropolitano del Atlético de Madrid en busca de redención frente a la vigente campeona de Europa y del mundo.
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