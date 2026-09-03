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«No parecía interesado»: por qué Alexander Isak, de 125 millones de libras, es un «gran problema» para el Liverpool mientras una exestrella de los Reds se pregunta si «le pesa la camiseta» al delantero sueco
Isak marcó cuatro goles en su temporada de debut en el Liverpool
Después de forzar una salida del Newcastle durante el verano de 2025, Isak recibió la mítica camiseta con el dorsal 9 al llegar a Merseyside. Tras una pretemporada alterada, Arne Slot fue introduciéndolo poco a poco en la dinámica del equipo.
Le costó encontrar tanto la forma como el tono físico durante una decepcionante primera campaña, en la que sufrió una fractura de pierna, con solo cuatro goles en 22 partidos entre todas las competiciones. El Mundial con Suecia debía ayudar a que Isak llegara preparado para la 2026-27.
Vio puerta en el empate 2-2 del Liverpool ante el Nottingham Forest, pero se considera que está aportando poco a la causa colectiva. A sus 26 años, Isak debería estar acercándose a su mejor nivel, después de haber demostrado ya su valía en la Premier League, pero ha ofrecido un rendimiento mínimo pese a las inversiones récord de confianza y dinero.
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Por qué Isak se ha convertido en un motivo de preocupación en Anfield
El exdefensa del Liverpool Warnock, que habló en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL sobre las costosas preocupaciones en Anfield: «Estuve en el partido contra el Nottingham Forest el fin de semana. Isak, aparte de su gol, no hizo absolutamente nada.
«Estuvo muy mal. No parecía en absoluto interesado. Y yo pienso, este es el tipo que se supone que ha hecho una pretemporada de verdad, que vuelve con hambre, en forma, para demostrar lo que puede hacer. Y no parecía capaz.
«No parecía capaz de llevar esa camiseta. Y eso es un problema enorme. Es el peso de las expectativas que genera el precio de su fichaje para rendir. Ahora mismo no parece estar al nivel. Y quizá eso sea solo una pequeña cuestión de entendimiento con los otros jugadores que tiene alrededor. Pero entrenas todos los días. A estas alturas ya deberías entender el juego.
«Pensé que [Florian] Wirtz jugó bien. Pero, de nuevo, aparece por momentos en un partido y no hace lo suficiente para lo que se espera de él en el equipo. A veces es un enigma. Entra y sale de los partidos y no influye en el juego durante periodos de tiempo lo bastante largos».
¿Cómo encaja el Liverpool 400 millones de libras de talento ofensivo en su equipo?
El mediapunta alemán Wirtz le costó al Liverpool 116 millones de libras (157 millones de dólares). Además de la cantidad desembolsada por Isak, el Liverpool también fichó a Hugo Ekitike por 79 millones de libras (107 millones de dólares) el verano pasado y se hizo con el ex del Paris Saint-Germain y campeón de la Champions League Bradley Barcola por 123 millones de libras (166 millones de dólares) en el último mercado de fichajes.
Eso supone más de 400 millones de libras (540 millones de dólares) en talento ofensivo, pero ¿cómo encaja Andoni Iraola todo eso en el mismo equipo? Respondiendo a esa pregunta, Warnock añadió: «Va a ser muy difícil. Ahora mismo ha ayudado que Ekitike está lesionado. Así que, de momento, tiene un dolor de cabeza menos.
«Pero es un equipo muy volcado hacia la izquierda. Así que, incluso cuando juegan Isak y Ekitike, caen hacia la izquierda. Es su instinto natural encontrar esa posición sobre el campo. A Barcola le gusta jugar partiendo desde la izquierda. Sabemos que [Cody] Gakpo también.
«De hecho, me alegra que mantuvieran a Gakpo porque creo que es un gran jugador de plantilla, un gran jugador polivalente que puede jugar por dentro, puede jugar por la izquierda y también por la derecha. Probablemente no se siente tan cómodo jugando por la derecha, pero creo que esta temporada le pedirán que juegue más en ese lado porque creo que tendrá que alternarse con [Victor] Munoz en la zona de ataque. Y Ngumoha, ese es el otro problema que tienes.
«Estás muy volcado hacia la izquierda. ¿Es solo porque no hay suficiente calidad en la banda derecha? ¿O porque ahora mismo no están disponibles en el mercado europeo o en el mercado mundial? ¿Y no han encontrado a nadie adecuado para jugar en esa posición? Es una posición que, en la práctica, no han reforzado. Y eso es una verdadera preocupación».
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Alguien tiene que dar un paso al frente y llenar el vacío de Salah
Esa posición en la banda derecha la ocupó durante los últimos nueve años Mohamed Salah. El «Rey Egipcio» firmó 257 goles con el Liverpool en 442 partidos, y ganó dos títulos de la Premier League, la Champions League, cuatro Botas de Oro y tres premios al Jugador del Año de la PFA.
Era inevitable que alguien tuviera que dar un paso al frente para cubrir un importante vacío ofensivo, después de verle marcharse al Trabzonspor como agente libre. Se suponía que Isak iba a formar parte de ese proceso, pero siguen surgiendo dudas sobre si es el hombre adecuado para el puesto y sobre si se respetará un contrato hasta 2031.
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