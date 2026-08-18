A medida que la discusión subía de tono, Guardiola intentó rebajar la tensión explicando que el nombre de Walker salía a menudo simplemente porque era uno de los capitanes del equipo. Sin embargo, esa explicación no hizo más que echar leña al fuego. Walker respondió de inmediato, cuestionando la sinceridad de su entrenador al afirmar: "No querías que yo fuera capitán". El lateral derecho, frustrado, continuó argumentando que se le estaba utilizando repetidamente como chivo expiatorio por fallos tácticos más amplios sobre el terreno de juego, y añadió: "He reaccionado a otra persona, he perdido el balón y, de alguna manera, acabas metiendo mi nombre en ello".

El enfrentamiento dio entonces un giro sorprendente cuando Guardiola, habitualmente conocido por su intensa concentración táctica, se mostró visiblemente emocionado delante de toda la plantilla del primer equipo. Luchando por contener las lágrimas, el entrenador pronunció un discurso apasionado, cuestionando abiertamente su propia posición por si se había convertido en una fuente de fricción para los jugadores.

"Si soy un problema, tenéis que decírmelo", dijo un Guardiola entre lágrimas. "No me quedaré aquí por el dinero ni solo por quedarme. Amplié el contrato porque quiero estar con vosotros, quiero luchar en esa posición.

"No quiero que sintáis que me voy y que huyo de vosotros. No quiero tener la sensación de que las piezas se caen. Y siento: 'No, quiero ayudaros'.

"Pero si sentís, primero los capitanes y luego los demás, que hay un problema, decidme. Eso no va a cambiar el cariño que os tengo a todos. Ni un segundo. Pero quiero luchar. Eso es todo. Lo siento".







