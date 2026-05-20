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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«¡No para de defender!»: Ousmane Dembélé es un ejemplo a seguir, según el entrenador del PSG, Luis Enrique, que lo compara con el baloncesto

Paris Saint-Germain
O. Dembele
Luis Enrique
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Arsenal
Liga de Campeones

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, elogió a Ousmane Dembélé por su incansable esfuerzo defensivo. En vísperas de la final de la Liga de Campeones, el técnico español invitó a valorar el trabajo del delantero más allá de su talento ofensivo, comparó su labor en ambos extremos del campo con el baloncesto y resaltó su papel clave en el equilibrio del equipo.

  • Enrique destaca el sacrificio defensivo

    Luis Enrique exige constantemente un esfuerzo colectivo a sus jugadores, y Dembélé se ha convertido en el referente por excelencia del

    El futuro Balón de Oro 2025 acapara titulares con 60 goles y 42 asistencias en 134 partidos, pero su técnico valora sobre todo su labor de equilibrio. En una rueda de prensa, el técnico elogió al jugador de 29 años: aunque ha marcado siete goles en 12 partidos de la Liga de Campeones esta temporada, lo que más destaca es su trabajo sin balón.

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  • Enrique DembeleGetty Images

    Explicación de la comparación con el baloncesto

    Para el entrenador, el internacional francés es el jugador polivalente moderno necesario para ganar grandes títulos. Desde su llegada el 12 de agosto de 2023, tras un traspaso de 50 millones de euros procedente del Barcelona —que lo fichó del Dortmund por 148 millones—, el extremo, con contrato hasta 2028, ha madurado mucho.

    Enrique lo explicó así: «Es la mentalidad de Ousmane. Defiende todo el tiempo, sea el partido o el minuto que sea. Es importante contar con él porque siempre destacamos lo que hace en ataque, pero nunca lo que hace en defensa. Cuando un equipo no tiene el balón, debe defender; no es algo malo. Es lo mismo en el baloncesto: hay que atacar y defender, de lo contrario es imposible», explicó.

  • Las lesiones entorpecen los preparativos

    El cuerpo técnico elogia al delantero, pero sigue preocupado por su estado físico de cara al próximo partido europeo. El jugador sufrió una molestia muscular en la pantorrilla derecha durante el partido de la Ligue 1 contra el Paris FC el domingo, que terminó con una frustrante derrota por 1-2 para los campeones. Se trata de un contratiempo inusual, pero la estrella recibe tratamiento médico especializado en las instalaciones del club para llegar en óptimas condiciones a la final.

  • dembele(C)Getty Images

    PSG y Arsenal se preparan para el decisivo partido de la Liga de Campeones.

    A 10 días de la final, el PSG quiere a su estrella en óptimas condiciones. El gigante francés busca su segundo título consecutivos de la Liga de Campeones tras ganar el primero la temporada pasada. Sin embargo, se medirá a un Arsenal muy motivado, que aspira a su primer trofeo europeo, lo que promete una emocionante batalla táctica.

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