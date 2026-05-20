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«¡No para de defender!»: Ousmane Dembélé es un ejemplo a seguir, según el entrenador del PSG, Luis Enrique, que lo compara con el baloncesto
Enrique destaca el sacrificio defensivo
Luis Enrique exige constantemente un esfuerzo colectivo a sus jugadores, y Dembélé se ha convertido en el referente por excelencia del
El futuro Balón de Oro 2025 acapara titulares con 60 goles y 42 asistencias en 134 partidos, pero su técnico valora sobre todo su labor de equilibrio. En una rueda de prensa, el técnico elogió al jugador de 29 años: aunque ha marcado siete goles en 12 partidos de la Liga de Campeones esta temporada, lo que más destaca es su trabajo sin balón.
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Explicación de la comparación con el baloncesto
Para el entrenador, el internacional francés es el jugador polivalente moderno necesario para ganar grandes títulos. Desde su llegada el 12 de agosto de 2023, tras un traspaso de 50 millones de euros procedente del Barcelona —que lo fichó del Dortmund por 148 millones—, el extremo, con contrato hasta 2028, ha madurado mucho.
Enrique lo explicó así: «Es la mentalidad de Ousmane. Defiende todo el tiempo, sea el partido o el minuto que sea. Es importante contar con él porque siempre destacamos lo que hace en ataque, pero nunca lo que hace en defensa. Cuando un equipo no tiene el balón, debe defender; no es algo malo. Es lo mismo en el baloncesto: hay que atacar y defender, de lo contrario es imposible», explicó.
Las lesiones entorpecen los preparativos
El cuerpo técnico elogia al delantero, pero sigue preocupado por su estado físico de cara al próximo partido europeo. El jugador sufrió una molestia muscular en la pantorrilla derecha durante el partido de la Ligue 1 contra el Paris FC el domingo, que terminó con una frustrante derrota por 1-2 para los campeones. Se trata de un contratiempo inusual, pero la estrella recibe tratamiento médico especializado en las instalaciones del club para llegar en óptimas condiciones a la final.
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PSG y Arsenal se preparan para el decisivo partido de la Liga de Campeones.
A 10 días de la final, el PSG quiere a su estrella en óptimas condiciones. El gigante francés busca su segundo título consecutivos de la Liga de Campeones tras ganar el primero la temporada pasada. Sin embargo, se medirá a un Arsenal muy motivado, que aspira a su primer trofeo europeo, lo que promete una emocionante batalla táctica.