En cuanto al gasto, el Barcelona ha desembolsado hasta ahora cerca de 110 millones de euros en la incorporación de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Bisseck, mientras que los fichajes del Real Madrid han alcanzado casi 100 millones de euros con la llegada de Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Espí, además del fichaje libre de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, sin dejar de trabajar en las operaciones de Rodri y Diomandé.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha invertido cerca de 102 millones de euros para hacerse con Morten Hjulmand, Lee Kang-in y Alejandro Grimaldo, mientras que otros clubes también han tenido presencia en el mercado, como el Real Betis, que ha invertido 14,5 millones de euros tras su clasificación para la Champions League, y el Getafe, que ha gastado 19 millones de euros después de alcanzar la Conference League.

La patronal de LaLiga señaló que los clubes de la liga española han gastado hasta ahora cerca de 400 millones de euros, es decir, la mitad del valor previsto durante el presente verano.

La patronal considera que el mercado registrará una clara disparidad entre los clubes capaces de seguir el ritmo de la subida de precios y aquellos que afrontarán dificultades económicas, mientras que algunos equipos recurrirán a soluciones alternativas, como invertir en sus academias o buscar fichajes de bajo coste.

Alonso subrayó que el enorme gasto que registran los clubes de la Premier League no representa una inversión real, sino que conduce a la destrucción del mercado, y consideró que pagar cientos de millones por jugadores que no reflejan su valor real es como comprar una casa por tres millones de euros pese a que su valor efectivo no supera el medio millón.