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«No pagamos ni un euro por fichar a Mbappé»: LaLiga se rebela contra la locura de la Premier League

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Advertencia contundente: LaLiga revela sus planes para hacer frente a la inflación de los precios

Los clubes de LaLiga continúan sus preparativos para la nueva temporada con movimientos contundentes en el mercado de fichajes, pero la patronal de LaLiga advirtió de que el creciente gasto de los clubes de la Premier League impone una nueva realidad que podría elevar el precio de los jugadores y dificultar el cierre de las operaciones.

La patronal de LaLiga previó que el gasto total de sus clubes durante el actual mercado de fichajes de verano alcance los 800 millones de euros, en medio de la gran actividad liderada por el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

  • Las fases de la formación de la burbuja: la inflación de los precios

    Marta Alonso, subdirectora general de Asuntos Corporativos de LaLiga, explicó que los clubes de la competición se han mostrado más activos en comparación con las temporadas anteriores, señalando que el Real Madrid y el Barcelona, cuya situación financiera ha mejorado, lideran el movimiento del mercado junto a otros clubes.

    Alonso advirtió de que la política de gasto de la Premier League ha provocado una inflación en los precios de los jugadores, después de que los clubes ingleses hayan pasado a pagar cantidades, tarifas de traspaso y salarios que superan el valor de mercado, considerando que ello ha creado una "burbuja" que afectará al resto de ligas europeas.

    Añadió que los clubes de la Premier League deberían gastar en torno a 1.600 millones de euros en consonancia con sus ingresos, pero han superado esa cifra con creces, tras alcanzar ya un gasto de 1.865 millones de euros según el portal "Transfermarkt", pese a que aún queda un mes para el cierre del mercado de fichajes.

    Aseguró que esta situación obligará a los clubes españoles a pagar cantidades mayores para fichar jugadores, además de dificultar la incorporación de futbolistas procedentes de la Premier League, así como incrementar los retos relacionados con la retención del talento local frente al poderío financiero de los clubes ingleses.

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  • Destrucción del mercado y el plan alternativo

    En cuanto al gasto, el Barcelona ha desembolsado hasta ahora cerca de 110 millones de euros en la incorporación de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Bisseck, mientras que los fichajes del Real Madrid han alcanzado casi 100 millones de euros con la llegada de Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Espí, además del fichaje libre de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, sin dejar de trabajar en las operaciones de Rodri y Diomandé.

    Por su parte, el Atlético de Madrid ha invertido cerca de 102 millones de euros para hacerse con Morten Hjulmand, Lee Kang-in y Alejandro Grimaldo, mientras que otros clubes también han tenido presencia en el mercado, como el Real Betis, que ha invertido 14,5 millones de euros tras su clasificación para la Champions League, y el Getafe, que ha gastado 19 millones de euros después de alcanzar la Conference League.

    La patronal de LaLiga señaló que los clubes de la liga española han gastado hasta ahora cerca de 400 millones de euros, es decir, la mitad del valor previsto durante el presente verano.

    La patronal considera que el mercado registrará una clara disparidad entre los clubes capaces de seguir el ritmo de la subida de precios y aquellos que afrontarán dificultades económicas, mientras que algunos equipos recurrirán a soluciones alternativas, como invertir en sus academias o buscar fichajes de bajo coste.

    Alonso subrayó que el enorme gasto que registran los clubes de la Premier League no representa una inversión real, sino que conduce a la destrucción del mercado, y consideró que pagar cientos de millones por jugadores que no reflejan su valor real es como comprar una casa por tres millones de euros pese a que su valor efectivo no supera el medio millón.

  • ¿Mbappé y el atractivo de LaLiga? El arma de los talentos se enfrenta al dinero de la Premier League

    Según el informe publicado por el diario As este martes, esta es la razón por la que un número creciente de clubes españoles apuesta cada vez más por retener el talento que ya tienen en la plantilla o el que se desarrolla en las academias del club.

    Y prosiguió: "Hemos orientado la política de juego limpio de LaLiga hacia este objetivo de retener el talento. Para que no venga la Premier League y se los lleve a causa de las estrictas restricciones del tope salarial. Hemos permitido renovar los contratos de los jugadores y aumentar sus salarios durante la temporada, aunque superen el límite de gasto, siempre que compensen la diferencia en la temporada siguiente. En cuanto a las academias de jóvenes, si despunta un jugador y se requiere firmar un contrato con él, puede inscribirse sin ningún problema. Los clubes intentan retener el talento y ofrecerles buenas condiciones salariales".

    Y añadió: "Este es un punto de vista que siempre intentamos aclarar. Que LaLiga invierta menos dinero que otras ligas no significa que vaya por mal camino. Si tenemos el talento en nuestras filas, ¿por qué gastar dinero en un jugador que no es mejor que ellos? Para nosotros, el problema sería no poder retener ese talento".

    Y agrega: "Por las expectativas de los jugadores, siempre habrá movimientos. Eso es innegable. Pero nadie pone en duda el atractivo de incorporarse a LaLiga. No se pagó ninguna cantidad por el fichaje de Mbappé. Y lo mismo ocurre con Lamine y Pedri. Para nosotros, el gasto en el mercado de fichajes no es un indicador de si LaLiga va bien o no".

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  • Los costes adicionales de la burbuja

    A pesar de todo, siempre hay grandes talentos prometedores que terminan sucumbiendo a las tentaciones del extranjero, especialmente al dinero inglés. Sobre ello, Alonso declaró al diario As: "Es algo natural. Solo 11 jugadores pueden jugar sobre el terreno de juego. El problema estará en la marcha de los jugadores y en nuestra incapacidad para reemplazarlos con el mismo nivel. Esa es la explicación. La competencia en la Premier League ha aumentado, y es asombrosa en la Segunda División. En Europa, habrá años en los que ganemos una competición y otros en los que no... pero eso no será por el juego limpio".

    El diario concluyó: "El mercado de fichajes español será largo, y habrá dos formas de afrontar el derroche inglés. La primera es la de los grandes clubes, que podrán realizar contrataciones y competir en el mercado, tratando de negociar para evitar los costes excesivos derivados de la 'burbuja' del mercado; y la segunda es la de los clubes que tratarán de proteger sus talentos de la amenaza inglesa, mientras hacen emerger una nueva hornada de jóvenes jugadores prometedores".

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