Getty
Traducido por
«¡No os olvidéis de Didier Deschamps!» Robert Pires responde al entusiasmo por Zinedine Zidane mientras Francia entra en una nueva era
Zidane disfruta de un brillante inicio con Francia
Zidane ha disfrutado de un gran inicio al frente de Francia, manteniéndose invicto en sus primeros cuatro partidos, con tres victorias y un empate. Los aficionados en el Stade de France han recibido con calidez al icono, coreando su nombre durante las entretenidas actuaciones del equipo sobre el césped.
Sin embargo, su excompañero en la selección Pires se siente obligado a defender al exseleccionador Deschamps. Pires cree que las recientes críticas dirigidas a Deschamps se han vuelto injustas en medio de los elogios desbordantes hacia la nueva era de Zidane.
- Getty Images Sport
Pires aclara la situación
En su reciente jubileo en Metz, Pires insistió en que el público no debe pasar por alto lo que Deschamps logró durante su larga etapa al frente del equipo. La exestrella del Arsenal subrayó que Deschamps desempeñó un papel fundamental a la hora de establecer el actual estatus de élite del conjunto.
«Estamos hablando de Zidane, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol», dijo Pires, en declaraciones recogidas por Foot01. «Ahora también ha demostrado su valía como entrenador, tras haber ganado varios títulos con el Real Madrid.
«Dicho esto, no debemos olvidar lo que Didier Deschamps consiguió durante todos esos años. Así que esto marca un nuevo capítulo. El fútbol es bastante entretenido. Los jugadores son fantásticos, algo que creo que todo el mundo ha visto y ha notado».
Un legado construido por las leyendas de 1998
Deschamps se forjó anteriormente una reputación de ganador contrastado, aunque su estilo pragmático a veces suscitó críticas en comparación con el fútbol fluido que ahora muestra Zidane. Pires destacó cómo los sucesivos campeones del Mundial de 1998 ayudaron a reconstruir la selección nacional desde lo más bajo tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2010.
«Tenemos a un entrenador realmente magnífico. Pero la cuestión es que, ya sea Zizou, Didier o Lolo [Laurent Blanc], ver a un integrante de 1998 convertirse en seleccionador de Francia nos hace felices a todos», señaló Pires.
- AFP
De cara a una nueva era
Con Francia presumiendo ahora de una profundidad de plantilla increíble y de talento de talla mundial, la transición bajo Zidane marca un ilusionante nuevo capítulo para la selección nacional. El equipo sigue ganando impulso mientras busca mantener su posición en la cima del fútbol internacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias