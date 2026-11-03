El Paris Saint-Germain se convirtió en el primer club francés en ganar como visitante por una diferencia de 6 goles en la Liga de Campeones desde la victoria del Olympique de Lyon sobre el Dinamo de Zagreb por 7-1 el 7 de diciembre de 2011, según las estadísticas de Stats Foot.

El Paris también se convirtió en el segundo club de la historia en ganar por una diferencia de 6 goles a un equipo español en la Liga de Campeones, después del Bayern de Múnich, que venció al Barcelona por 8-2 el 14 de agosto de 2020.

El Paris logró otra gesta al ser el primer club en la historia de la Liga de Campeones en marcar 6 goles como visitante ante un equipo español, superando al Mónaco, que marcó 5 goles ante el Deportivo de La Coruña el 8 de diciembre de 2004.

El Paris no ha perdido ningún partido en sus últimos 14 enfrentamientos en la Liga de Campeones (10 victorias y 4 empates), igualando la mejor racha sin derrotas en la historia de la competición, que registró el Lyon entre diciembre de 2004 y marzo de 2006.

El Paris también alcanzó los 20 goles tras 4 jornadas en la Liga de Campeones esta temporada, firmando un récord en esta fase, superando los 17 goles que marcó en la (fase de grupos) de la temporada 2017-2018.

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