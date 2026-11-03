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Traducido por

No ocurría desde la humillación del Barcelona por 8-2: el París renueva la pesadilla de España en la Champions

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
Luis Enrique
Fabián Ruiz
Barcelona
España
Francia

8 minutos que sacuden los registros históricos de la Champions League

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El Paris Saint-Germain logró una victoria histórica sobre el Villarreal por 6-0 en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, firmando el mayor triunfo a domicilio de su historia en las competiciones europeas. 

El conjunto francés abrió el marcador a través de João Neves en el minuto 9; después, el PSG aprovechó un error del portero Peter Gulácsi en el minuto 12 y Désiré Doué anotó el segundo gol, antes de que Senny Mayulu añadiera el tercero en el minuto 13, al que siguió Fabián Ruiz en el minuto 17.

En la segunda parte, Ruiz volvió a marcar para añadir el quinto gol en el minuto 50. Pocos minutos después de su entrada, el joven jugador David Boly logró anotar el sexto gol en el minuto 78, rubricando una victoria aplastante del equipo del técnico Enrique, además de un puñado de registros, algunos de ellos inéditos.

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  • Récord de velocidad de anotación

    Según los datos de Stats Foot, el PSG marcó cuatro goles en apenas 8 minutos, con Neves en el minuto 9, Doué en el minuto 12, Mayulu en el minuto 13 y Fabián Ruiz en el minuto 17, convirtiéndose en el primer equipo en la historia de la Champions League en marcar 4 goles en un tiempo inferior a ese (16 minutos y 2 segundos, concretamente). 

    El PSG también marcó tres goles en los primeros 13 minutos, el tercer gol más rápido de un equipo visitante en la historia de la competición, superando el récord anterior que ostentaba el Borussia Dortmund, que marcó su tercer gol en el minuto 17 ante el Legia en 2016. 

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  • Cifras históricas para el París: racha sin derrotas y 20 goles

    El Paris Saint-Germain se convirtió en el primer club francés en ganar como visitante por una diferencia de 6 goles en la Liga de Campeones desde la victoria del Olympique de Lyon sobre el Dinamo de Zagreb por 7-1 el 7 de diciembre de 2011, según las estadísticas de Stats Foot. 

    El Paris también se convirtió en el segundo club de la historia en ganar por una diferencia de 6 goles a un equipo español en la Liga de Campeones, después del Bayern de Múnich, que venció al Barcelona por 8-2 el 14 de agosto de 2020.

    El Paris logró otra gesta al ser el primer club en la historia de la Liga de Campeones en marcar 6 goles como visitante ante un equipo español, superando al Mónaco, que marcó 5 goles ante el Deportivo de La Coruña el 8 de diciembre de 2004. 

    El Paris no ha perdido ningún partido en sus últimos 14 enfrentamientos en la Liga de Campeones (10 victorias y 4 empates), igualando la mejor racha sin derrotas en la historia de la competición, que registró el Lyon entre diciembre de 2004 y marzo de 2006. 

    El Paris también alcanzó los 20 goles tras 4 jornadas en la Liga de Campeones esta temporada, firmando un récord en esta fase, superando los 17 goles que marcó en la (fase de grupos) de la temporada 2017-2018.

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