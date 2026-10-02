Tras la victoria, Jesus restó importancia a las sugerencias de que las consecuencias de la salida de Ronaldo pudieran dañar su relación con los jugadores. El técnico subrayó que la plantilla sigue firmemente alineada detrás de su liderazgo.

«No hay nada que deba impedir que el grupo esté conmigo», dijo Jesus a Sport TV. «Entiendo la pregunta. Lo importante es lo que tenemos que hacer. Las cosas que pasan no separan al grupo; no nos han separado y no nos separarán.

«Una victoria de gran calidad, con cuatro goles, una actuación de primer nivel. No se puede pasar por alto. Es más importante que todo lo que pasó. En eso quiero centrarme. De vuelta en Portugal, la gente luchará en el estadio do Dragao».