«Debatimos con pasión y queremos transmitirla. Somos grandes aficionados. En temas deportivos hablamos de táctica y contenido de forma objetiva», afirmó Thomas Müller en la previa de MagentaTV del Alemania-Curazao (aquí puedes ver el marcador en directo de SPOX). Aun así, a veces se nos escapa una broma que, si se quiere, puede generar revuelo. No somos nosotros quienes lo buscan, pero no nos dejaremos intimidar. Apoyamos al equipo y deseamos que todo salga bien, pero también queremos aportar buen humor», concluyó el campeón del mundo en 2014.
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«No nos van a doblegar»: Thomas Müller responde con frialdad a quienes critican su estilo de comentar, tan característico como el de Jürgen Klopp
Quien esperaba una disculpa o rectificación, se llevó una decepción. «No nos dejaremos intimidar. Apoyamos al equipo al 100 %», afirmó Müller y añadió: «Hace tres días lo hablamos y planteamos opciones. Ahora solo queremos que llegue el partido». Sonrió, invitando a no tomarse todo tan en serio.
Klopp sonrió y añadió: «Estoy muy contento con el once inicial; no hemos empezado esta discusión, solo hablamos de las opciones de la plantilla».
¿Cuántos chistes pueden contar los expertos? Klopp y Müller: ¡Sí!
Una divertida declaración de Klopp, al margen del partido inaugural del Mundial, causó revuelo en los últimos días. «Por suerte, Julian Nagelsmann es quien alinea al equipo... todavía. Todavía», gritó Klopp al micrófono de MagentaTV. Müller respondió riendo: «Kloppo, estamos en junio. ¡Tú ya estás en septiembre!».
Era una broma, aunque algunos vieron en esas frases una crítica de dos expertos de los medios a los mecanismos habituales del periodismo deportivo. No parecía una crítica al seleccionador.
Sin embargo, el sábado en la rueda de prensa el seleccionador Julian Nagelsmann respondió dos preguntas sobre la broma. En Houston primero contestó con una contrapregunta, pero cuando un reportero inglés insistió, ofreció una explicación más detallada.
Alemania tiene «muchos expertos, Thomas y Jürgen también son tipos geniales», respondió con calma. «Han tenido mucho éxito en el fútbol. Pueden hablar de lo que quieran. Así son las cosas». Desde la distancia, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, opinó que las declaraciones de Klopp —incluso sobre la alineación— «no se lo ponían precisamente fácil» a Nagelsmann. Es posible; al fin y al cabo, muchos ven a Klopp como posible sucesor de Nagelsmann si la campaña mundialista acaba pronto.
La situación genera cierta tensión, aunque Klopp aclaró el sábado que no criticó a nadie y deseó todo el éxito a la selección alemana, recordando que aún no se había jugado ni un minuto.
«No puedo tomármelo en serio»: Stefan Effenberg y Andreas Möller critican a Klopp sin humor.
Los veteranos comentaristas alemanes Stefan Effenberg y Andreas Möller no se conformaron y, el domingo, en el programa «Doppelpass» de Sport1, criticaron a Klopp con tono serio y mordaz: «Creo que eso no se puede hacer. Me parece una frase irrespetuosa. Ya sabemos cómo se va a interpretar. Es algo inaceptable. Si Klopp fuera el seleccionador nacional y se dijeran cosas así de fondo, tampoco le haría gracia», afirmó Möller. En general, no le gusta el tono jocoso de Klopp y Müller: «Parece Gaudimax: cada dos frases hay un chiste, solo se ríen. Echo de menos la objetividad», añadió el campeón del mundo de 1990.
Effenberg coincidió: «No se hace, habla ante millones. No vale soltar ese comentario ni siquiera con risa final; es de bar, no de televisión».