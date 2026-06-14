«No nos van a doblegar»: Thomas Müller responde con frialdad a quienes critican su estilo de comentar, tan característico como el de Jürgen Klopp

Una divertida declaración de Klopp, al margen del partido inaugural del Mundial, causó revuelo en los últimos días. «Por suerte, Julian Nagelsmann es quien alinea al equipo... todavía. Todavía», gritó Klopp al micrófono de MagentaTV. Müller respondió riendo: «Kloppo, estamos en junio. ¡Tú ya estás en septiembre!».

Era una broma, aunque algunos vieron en esas frases una crítica de dos expertos de los medios a los mecanismos habituales del periodismo deportivo. No parecía una crítica al seleccionador.

Sin embargo, el sábado en la rueda de prensa el seleccionador Julian Nagelsmann respondió dos preguntas sobre la broma. En Houston primero contestó con una contrapregunta, pero cuando un reportero inglés insistió, ofreció una explicación más detallada.

Alemania tiene «muchos expertos, Thomas y Jürgen también son tipos geniales», respondió con calma. «Han tenido mucho éxito en el fútbol. Pueden hablar de lo que quieran. Así son las cosas». Desde la distancia, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, opinó que las declaraciones de Klopp —incluso sobre la alineación— «no se lo ponían precisamente fácil» a Nagelsmann. Es posible; al fin y al cabo, muchos ven a Klopp como posible sucesor de Nagelsmann si la campaña mundialista acaba pronto.

La situación genera cierta tensión, aunque Klopp aclaró el sábado que no criticó a nadie y deseó todo el éxito a la selección alemana, recordando que aún no se había jugado ni un minuto.