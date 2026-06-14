«Debatimos con pasión y queremos transmitirla. Somos grandes aficionados del equipo. Cuando hablamos de deporte, lo hacemos desde un punto de vista táctico, de fondo y objetivo», declaró Thomas Müller en la previa de MagentaTV del partido inaugural de Alemania contra Curazao en el Mundial (aquí puedes seguir el marcador en directo de SPOX). Aun así, a veces se nos escapa una broma que, si se quiere, puede usarse con fines populistas. No lo hacemos nosotros, sino otros. Por eso no nos dejaremos intimidar. Apoyamos al equipo y deseamos que todo salga bien, pero también queremos aportar buen humor», concluyó el campeón del mundo en 2014.
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«No nos van a doblegar»: Thomas Müller responde con frialdad a las críticas sobre su estilo de comentario, tan peculiar como el de Jürgen Klopp
Quien esperara ahora una disculpa, una rectificación o incluso una admisión (ciertamente totalmente innecesaria) de que se había ido demasiado lejos, se llevó una decepción. «No nos dejaremos intimidar. Apoyamos al equipo al 100 %», afirmó Müller y añadió: «Hace tres días lo hablamos y planteamos opciones. Ahora solo queremos que llegue el partido». Sonrió, como recordando que no todo debe tomarse en serio.
Klopp sonrió y añadió: «Estoy muy contento con la alineación inicial; hablamos de opciones, no de un debate que hayamos iniciado nosotros».
¿Cuántos chistes pueden contar los expertos? Klopp y Müller: ¡Sí!
Una divertida declaración de Klopp, al margen del partido inaugural del Mundial, causó revuelo en los últimos días. «Por suerte, Julian Nagelsmann es quien alinea al equipo... todavía», exclamó Klopp en MagentaTV. Müller respondió riendo: «Kloppo, estamos en junio. ¡Tú ya estás en septiembre!».
Era una broma, aunque algunos vieron en esas frases una crítica de dos profesionales de los medios a los mecanismos habituales del periodismo deportivo. No parecía una crítica al seleccionador.
Sin embargo, el sábado en la rueda de prensa el seleccionador Julian Nagelsmann respondió dos preguntas sobre la broma. En Houston esquivó la primera con una contrapregunta, pero cuando un reportero inglés insistió, ofreció una explicación más detallada.
Alemania tiene «muchos expertos, Thomas y Jürgen también son tipos geniales», respondió con calma. «Han tenido mucho éxito en el fútbol. Pueden hablar de lo que quieran. Así son las cosas». Desde la distancia, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, opinó que las declaraciones de Klopp —incluso sobre detalles de la alineación— «no se lo ponían precisamente fácil» a Nagelsmann. Es posible que tenga razón, pues a Klopp se le considera un posible sucesor de Nagelsmann si la campaña mundialista termina pronto.
La situación genera cierta tensión, aunque Klopp aclaró el sábado que no criticó a nadie y deseó todo el éxito a la selección alemana, recordando que aún no se había jugado ni un minuto.
«No puedo tomármelo en serio»: Stefan Effenberg y Andreas Möller critican a Klopp sin humor.
Los comentaristas alemanes Stefan Effenberg y Andreas Möller criticaron con dureza a Klopp en «Doppelpass» de Sport1. «Eso no se puede hacer; es irrespetuoso y inaceptable», afirmó Möller. Si Klopp fuera el seleccionador nacional y se dijeran cosas así de fondo, tampoco le haría gracia», afirmó Möller. En general, no le gusta el estilo jocoso de Klopp y Müller: «Parece Gaudimax: cada dos frases hay un chiste, solo se ríen. Echo de menos la objetividad», añadió el campeón del mundo de 1990.
Effenberg añadió: «No se hace, habla ante millones. Con esa risa al final. Ese comentario se puede hacer en un bar, pero no ante millones, es inaceptable».