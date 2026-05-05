Las aspiraciones del City de ganar la Premier League sufrieron un golpe el lunes al empatar 3-3 con el Everton.

A pesar del frustrante resultado en el Hill Dickinson Stadium, Doku brilló con dos goles, incluido el empate en los últimos minutos que evitó una derrota aún más dolorosa.

El empate deja al Arsenal de Mikel Arteta con cinco puntos de ventaja, cerca de acabar con 20 años sin título liguero. Pese a ello, Doku insiste en que la lucha continúa y que el City tiene la garra necesaria para pelear en la recta final.