Liverpool quedó sumido en el dolor tras la repentina pérdida de Jota en 2025, una tragedia que se produjo justo después de que el club hubiera sido coronado campeón de la Premier League la temporada anterior. La devastadora noticia sacudió al vestuario y alteró gravemente la preparación para la defensa del título. Arne Slot, el entonces entrenador, canceló en esencia la pretemporada habitual, permitiendo que los jugadores de luto pudieran ausentarse por completo de las sesiones.

Este profundo impacto emocional terminó por descarrilar la trayectoria de Liverpool sobre el campo en su intento de retener la corona. El equipo perdió su ventaja competitiva, lo que se tradujo en una caída pronunciada, de campeón a un decepcionante quinto puesto. Como consecuencia, Slot fue destituido de su cargo durante el siguiente mercado de fichajes de verano.

Los fichajes de renombre también se vieron arrastrados por las consecuencias. Incorporaciones veraniegas como Alexander Isak y Florian Wirtz llegaron a un vestuario roto y destrozado anímicamente. A los nuevos refuerzos les costó adaptarse durante meses mientras la plantilla ya existente trataba de asimilar una pérdida tan profunda.



