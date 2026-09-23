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«No nos importaba el fútbol»: Andy Robertson se sincera sobre el «horrendo» impacto de la trágica muerte de Diogo Jota en la plantilla del Liverpool
Un club de luto
Liverpool quedó sumido en el dolor tras la repentina pérdida de Jota en 2025, una tragedia que se produjo justo después de que el club hubiera sido coronado campeón de la Premier League la temporada anterior. La devastadora noticia sacudió al vestuario y alteró gravemente la preparación para la defensa del título. Arne Slot, el entonces entrenador, canceló en esencia la pretemporada habitual, permitiendo que los jugadores de luto pudieran ausentarse por completo de las sesiones.
Este profundo impacto emocional terminó por descarrilar la trayectoria de Liverpool sobre el campo en su intento de retener la corona. El equipo perdió su ventaja competitiva, lo que se tradujo en una caída pronunciada, de campeón a un decepcionante quinto puesto. Como consecuencia, Slot fue destituido de su cargo durante el siguiente mercado de fichajes de verano.
Los fichajes de renombre también se vieron arrastrados por las consecuencias. Incorporaciones veraniegas como Alexander Isak y Florian Wirtz llegaron a un vestuario roto y destrozado anímicamente. A los nuevos refuerzos les costó adaptarse durante meses mientras la plantilla ya existente trataba de asimilar una pérdida tan profunda.
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Robertson comparte la realidad del vestuario
En declaraciones a The Overlap, Robertson describió un panorama desolador del ambiente en Anfield durante aquel periodo. «Es difícil de describir o de hablar de ello. Lo que vivimos fue horrible», explicó el internacional escocés. También señaló que integrar talento nuevo se volvió casi imposible: «Los nuevos fichajes llegaban a un club destrozado. Sentía muchísima pena por estos chicos porque habían fichado por mucho dinero y les llevó meses asentarse».
El enorme peso de la tragedia hizo que las obligaciones profesionales quedaran a un lado. Robertson admitió que la plantilla perdió por completo su espíritu competitivo. «Esa era la verdad, no nos importaba el fútbol porque acabábamos de perder a uno de nuestros mejores amigos en el vestuario», reveló. «Ahora, cuando echo la vista atrás, creo que perdimos un poco esa determinación porque a veces quizá pensábamos: “¿qué sentido tiene?”. Mirad por lo que está pasando la familia de Jota, quiero decir, mirad a sus hijos...»
Asimilar la pérdida de un amigo
Para la plantilla del Liverpool, Jota era mucho más que un simple compañero. El momento en que se produjo su fallecimiento hizo que la realidad fuera aún más difícil de asimilar para quienes estaban más cerca de él. «La semana antes de que muriera, estuve en su boda», compartió Robertson. «Es una de las cosas más difíciles por las que puedes pasar, verle en el día más feliz de su vida y luego, a la semana siguiente, ver a su familia destrozada».
El club se apoyó en gran medida en sus sistemas internos de apoyo para afrontar la crisis. Los psicólogos del club facilitaron pequeñas conversaciones en grupo en torno a un café, mientras que el liderazgo compasivo de Slot proporcionó el respiro que tanto necesitaban. «Conseguimos superarlo juntos, simplemente dijimos que siempre le recordaríamos», concluyó Robertson. «Pero al final del día teníamos que jugar al fútbol. No teníamos elección en eso. Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos y quizá por eso la temporada pasada fue tan dura».
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Siguiendo caminos separados
Desde entonces, Robertson ha dejado Merseyside para fichar por el Tottenham Hotspur, pero su nueva etapa en el norte de Londres ha comenzado de forma complicada. El Spurs ha firmado un inicio miserable de la nueva campaña, sumando a duras penas solo dos puntos en sus primeros cinco partidos mientras busca encontrar su mejor versión.
Mientras tanto, un Liverpool renovado intenta abrirse un nuevo camino. El Liverpool ha dejado atrás sus problemas anteriores y ha iniciado invicto la actual temporada de la Premier League, asentado cómodamente en la sexta plaza y con la vista puesta en seguir escalando posiciones.
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