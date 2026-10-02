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«¡No nos afectó!»: Goncalo Ramos lanza un dardo a Cristiano Ronaldo mientras Portugal prospera sin el veterano superestrella en la victoria en Dinamarca
Ramos da un paso al frente en Copenhague
Portugal logró una contundente victoria por 4-2 sobre Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, demostrando su capacidad de resistencia en medio de la importante polémica fuera del campo. La selección portuguesa firmó una actuación dominante en Copenhague para afianzar su control del primer puesto del grupo y ampliar su pleno de victorias con el nuevo seleccionador Jorge Jesus.
La previa del partido quedó completamente eclipsada por la salida de Ronaldo. El jugador de 41 años abandonó airadamente la concentración de la selección el miércoles tras enterarse de que empezaría en el banquillo por segundo partido consecutivo.
A pesar del circo mediático en torno a su excapitán, el equipo se mantuvo totalmente concentrado. Ramos lideró el ataque de forma impecable, con un gol con su característico remate con el exterior del pie y también una asistencia, lo que hizo que la ausencia del veterano delantero apenas se notara sobre el terreno de juego.
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«Las cuestiones externas no nos influyen»
En declaraciones a RTP tras el pitido final, Ramos dejó claro que la plantilla no se vio en absoluto afectada por la repentina salida de su máximo goleador histórico. "Esta situación no nos afectó", declaró el delantero del AC Milan. "Los asuntos externos no influyen en la importancia del partido de hoy. Queremos ganar cada partido, y hoy hicimos exactamente eso".
El delantero quiso dar mérito a los cambios tácticos introducidos por su nuevo entrenador por la impresionante fluidez ofensiva del equipo. "El nuevo entrenador ayuda mucho", añadió Ramos. "Tenemos las ideas más claras, sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque.
"Me gusta mucho jugar así, se adapta mucho a mi forma de jugar. Recuperar balones en el centro del campo rival siempre nos acerca más a marcar y a generar peligro".
Una nueva era bajo el mando de Jesus
La transición tras Ronaldo parece estar acelerándose, con Jesus imponiendo con firmeza su autoridad en la plantilla. El técnico también se apresuró a despejar cualquier duda persistente sobre la armonía dentro del grupo tras la polémica de entre semana.
«Las cosas que pasan no separan al grupo; no nos han separado y no nos separarán», dijo Jesus después del partido. Insistió en que el carácter contundente de la actuación debía ser el principal tema de conversación, y describió la exhibición de alto nivel y cuatro goles como «más importante que todo lo que pasó».
Mientras tanto, Ramos está aprovechando su oportunidad para convertirse en el referente indiscutible de Portugal en ataque. Después de haber marcado ya contra Noruega y Dinamarca, el delantero expresó su satisfacción por su creciente influencia, y señaló que simplemente está «feliz de consolidar mi posición dentro del grupo».
- NurPhoto
Vuelta a casa para la prueba ante Noruega
Portugal buscará dar continuidad a su impresionante impulso cuando reciba a Noruega el domingo. De vuelta en casa, en el estadio do Dragão, Portugal aspira a mantener su inicio impecable en la campaña de la Liga de Naciones ante su propia afición.
Con Ramos rindiendo a un nivel excelente y la plantilla respaldando por completo el agresivo planteamiento táctico de Jesus, el equipo parece bien preparado para gestionar el ruido constante en torno a la salida de Ronaldo. Una victoria en Oporto reforzaría aún más las valientes decisiones del entrenador y acercaría a Portugal un paso más a la siguiente fase del torneo.
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