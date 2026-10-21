Carrick insiste en que sigue contando con el pleno respaldo de la directiva del Manchester United pese a una alarmante racha de resultados. El Manchester United visita al Como de Cesc Fabregas en la Champions League en busca de una victoria crucial para reconducir el rumbo.

El Manchester United está firmando su peor inicio de una campaña liguera en 40 años, con solo dos victorias en sus primeros 10 partidos entre todas las competiciones. Afronta el encuentro europeo del miércoles sin haber ganado ninguno de sus últimos seis partidos.

Para aumentar la tensión, el exentrenador Erik ten Hag acusó recientemente al club de incumplir sus promesas en una entrevista con The Athletic. Sin embargo, Carrick mantiene que su puesto no está en peligro.