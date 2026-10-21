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«¡No necesito que me tranquilicen!»: Michael Carrick rompe su silencio ante la presión por su posible destitución en el Manchester United
Aumenta la presión sobre Carrick
Carrick insiste en que sigue contando con el pleno respaldo de la directiva del Manchester United pese a una alarmante racha de resultados. El Manchester United visita al Como de Cesc Fabregas en la Champions League en busca de una victoria crucial para reconducir el rumbo.
El Manchester United está firmando su peor inicio de una campaña liguera en 40 años, con solo dos victorias en sus primeros 10 partidos entre todas las competiciones. Afronta el encuentro europeo del miércoles sin haber ganado ninguno de sus últimos seis partidos.
Para aumentar la tensión, el exentrenador Erik ten Hag acusó recientemente al club de incumplir sus promesas en una entrevista con The Athletic. Sin embargo, Carrick mantiene que su puesto no está en peligro.
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«No necesito que me tranquilicen»
Ante las crecientes especulaciones sobre su futuro, Carrick dejó claro que se siente completamente seguro en su puesto. También subrayó que conoce bien el nivel de exigencia de Old Trafford.
«No necesito que nadie me dé garantías», afirmó el entrenador del Manchester United, según recoge Independent. «Está bastante claro. Sé cuál es mi función y cuáles son mis responsabilidades. No necesito que nadie me lo diga ni que me diga cuándo las cosas van bien o cuándo tienen que mejorar. Yo mismo lo sé.
»Conozco la realidad y no tengo ningún problema con ello. Está bastante claro. No hay mucho más que pueda añadir al respecto. Sé que tenemos que ganar partidos para que todo fluya y todo encaje. Eso es lo bueno: podemos hacer algo al respecto».
Unidad en la plantilla
Pese a los malos resultados recientes, Carrick sostiene que su plantilla, mermada por las bajas, sigue plenamente unida en torno a él. Elogió el esfuerzo de su equipo ante el Atlético y durante el fin de semana.
«Desde que volví, los jugadores y el cuerpo técnico nos han dado todo lo que podían dar», insistió Carrick. «Hemos hecho buenas actuaciones. En otras, queremos hacerlo mejor y podemos mejorar. Hemos cometido errores.
«Pero tengo que decir que, por la actuación del fin de semana y lo mostrado durante gran parte del partido contra el Atlético, se ve que hay mucha unión. Hay muchas ganas y determinación para mejorar y de hacerlo los unos por los otros, algo importante».
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Centrado en el duelo contra el Como.
Carrick intentará llevar al Manchester United a conseguir los tres puntos ante el Como en la Champions League. Una victoria elevaría la moral del equipo y mejoraría su posición en la clasificación. El Manchester United ocupa actualmente el 18.º puesto, con tres puntos en dos partidos.
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