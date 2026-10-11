«No merecía dos amarillas»: Andoni Iraola defiende a Ryan Gravenberch tras su polémica expulsión en la derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City

Iraola acabó furioso al ver cómo su equipo se venía abajo tras la polémica expulsión de Ryan Gravenberch. El partido estaba muy igualado en Anfield hasta el minuto 62, cuando el exjugador del Bayern de Múnich fue expulsado por doble amarilla tras una entrada sobre Jérémy Doku.

«Creo que el análisis está bastante claro, ¿no?», dijo Iraola en la rueda de prensa posterior al partido. «Creo que jugamos dos partidos diferentes: uno hasta la expulsión y otro desde la expulsión hasta el final. Creo que fuimos el mejor equipo hasta la expulsión, durante los primeros 62 minutos. Y ellos fueron mejores que nosotros, obviamente, después de la expulsión. Y marcaron los goles. Pero creo que los jugadores merecen reconocimiento hoy, porque lo han dado todo».

Añadió: «Lo han dado todo. Y creo que la afición también ha estado fantástica hoy, fantástica. Antes, durante y después. Y creo que el ambiente y las sensaciones que teníamos hasta ese momento... También era, creo, probablemente nuestro mejor momento, cuando estábamos generando ocasiones y teníamos una actitud positiva. Evidentemente, cuando pierdes por 3-0, eso no sirve de mucho. Pero creo que era importante».



