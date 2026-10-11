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«No merecía dos amarillas»: Andoni Iraola defiende a Ryan Gravenberch tras su polémica expulsión en la derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City
Iraola cuestiona el «preocupante» arbitraje en Anfield
Iraola acabó furioso al ver cómo su equipo se venía abajo tras la polémica expulsión de Ryan Gravenberch. El partido estaba muy igualado en Anfield hasta el minuto 62, cuando el exjugador del Bayern de Múnich fue expulsado por doble amarilla tras una entrada sobre Jérémy Doku.
«Creo que el análisis está bastante claro, ¿no?», dijo Iraola en la rueda de prensa posterior al partido. «Creo que jugamos dos partidos diferentes: uno hasta la expulsión y otro desde la expulsión hasta el final. Creo que fuimos el mejor equipo hasta la expulsión, durante los primeros 62 minutos. Y ellos fueron mejores que nosotros, obviamente, después de la expulsión. Y marcaron los goles. Pero creo que los jugadores merecen reconocimiento hoy, porque lo han dado todo».
Añadió: «Lo han dado todo. Y creo que la afición también ha estado fantástica hoy, fantástica. Antes, durante y después. Y creo que el ambiente y las sensaciones que teníamos hasta ese momento... También era, creo, probablemente nuestro mejor momento, cuando estábamos generando ocasiones y teníamos una actitud positiva. Evidentemente, cuando pierdes por 3-0, eso no sirve de mucho. Pero creo que era importante».
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Iraola insiste en que la primera tarjeta amarilla de Gravenberch no estaba justificada
Al español le indignó especialmente la primera tarjeta amarilla que vio Gravenberch. A su juicio, el contacto fue demasiado leve para merecer una sanción tan severa en un partido de esta importancia. «Creo que la primera falta de Ryan nunca es tarjeta amarilla, nunca», afirmó.
«En partidos como este, es solo un pisotón en el dedo gordo del pie o algo sin importancia. Ni siquiera pita la falta de inmediato. Deja seguir la jugada un poco; creo que Anderson da un par de pasos y decide tirarse. No sé por qué luego muestra la tarjeta amarilla, porque no es una situación en la que haya ventaja. Teníamos a nueve jugadores por detrás del balón. Es como si tuvieran mucho... ya sabes, era en el centro del campo, no había peligro».
Iraola cuestiona la coherencia del criterio del árbitro al mostrar tarjetas
Iraola también cuestionó la decisión del árbitro de amonestar a Ronald Araújo al comienzo del partido por protestar. Argumentó que un criterio tan estricto con las protestas tendría que aplicarse de forma constante durante toda la temporada.
«Como árbitro, te metes en problemas y también nos metes a nosotros. Al comienzo del partido, Ronald [Araújo] vio una tarjeta amarilla. Sé que protestó y reaccionó, pero, en un partido como este, si vas a empezar sancionando a Ronald por protestar después de una mano de [Marc] Guéhi, te estás poniendo en una situación difícil», explicó Irola.
Concluyó: «Le sacas una tarjeta amarilla al lateral derecho nada más empezar el partido. Según el reglamento, sí, es perfecto. Protesta y puedes mostrarle una tarjeta amarilla. Pero entonces estaré muy pendiente durante toda la temporada, porque cada vez que alguien proteste tendrá que ver una tarjeta amarilla».
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El City aprovecha la superioridad numérica
En cuanto el Liverpool se quedó con diez jugadores, el vigente campeón no tardó en hacer valer su superioridad. Erling Haaland abrió el marcador apenas tres minutos después de la expulsión, antes de que Jérémy Doku y Rayan Cherki marcaran otros dos goles para completar una tarde amarga para la afición local.
Pese a lo abultado del marcador, Andoni Iraola centró su reacción en el cambio de dinámica provocado por las decisiones arbitrales, más que en un fracaso táctico de sus jugadores. En la primera parte, el Liverpool había mantenido un bloque disciplinado que dificultó el juego del equipo de Enzo Maresca, pero los espacios que dejó la ausencia de Gravenberch resultaron decisivos.
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