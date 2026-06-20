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«No merece la pena hablar de él»: Jürgen Klopp responde a una exestrella de la selección holandesa tras sus duras críticas a Virgil van Dijk
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Klopp defiende a su antiguo capitán
Klopp ha respondido a las duras críticas de Van der Vaart contra Virgil van Dijk. Como comentarista en MagentaTV antes del Holanda-Suecia, Klopp mostró incredulidad ante los ataques a su exdefensa del Liverpool.
Van Dijk, baluarte defensivo de los Liverpool más exitosos de Klopp entre 2018 y 2024, quedó en el ojo del huracán tras una actuación irregular ante Japón en el 2-2 inicial. Sin embargo, el técnico alemán insiste en que el central de 34 años sigue siendo un futbolista de talla mundial.
La comparación con el «Boeing 747»
Van der Vaart, comentarista de la cadena holandesa NOS, provocó polémica al criticar la movilidad de Van Dijk. El exjugador de Hamburgo y Real Madrid admitió estar «conmocionado» por el rendimiento del defensa y cuestionó su capacidad para girar y moverse en espacios reducidos.
«Van Dijk me ha sorprendido; parece un Boeing 747 al girar. Necesita ser más rápido», declaró.
La colorida metáfora molestó a Klopp, quien valora el liderazgo y la calidad técnica que Van Dijk aún aporta al equipo de Ronald Koeman.
La mordaz valoración de Klopp sobre Van der Vaart
Al preguntarle por esos comentarios, Klopp fue directo: dudó de la credibilidad de Van der Vaart y de su afán por destacar lo negativo. El técnico alemán afirmó que las palabras del comentarista buscaban más llamar la atención que aportar una visión táctica.
«No sé si merece la pena mencionar a Rafael van der Vaart», respondió Klopp. «Si algún día dice algo positivo de un jugador, volveré a tomarlo en serio. Parece que primero ve algo y luego lo adorna tanto que, al final, termina en contra. Así, realmente no importa».
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Las palabras de Van Dijk dan sus frutos
A pesar de ser nombrado mejor jugador del partido, Van Dijk mantuvo los pies en la tierra tras el duelo contra Japón. El capitán admitió que su equipo sufrió para superar la defensa 5-4-1 de Japón.
«Nos enfrentamos a una selección japonesa que se mantuvo muy compacta. Fue complicado», explicó Van Dijk. «Al final, empezamos con un empate. Sin duda, podemos hacerlo mejor. Pasemos al siguiente partido».
Su llamado surtió efecto: Holanda se repuso con estilo y goleó 5-1 a Suecia en su segundo encuentro.