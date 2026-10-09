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«No me sentía importante»: Donyell Malen se sincera sobre su salida del Aston Villa y elogia al técnico de la Roma Gian Piero Gasperini
Buscando un nuevo camino lejos de Villa Park
Malen ha brillado desde que cambió la Premier League por la Serie A, pero ahora el delantero ha arrojado luz sobre el difícil periodo que precedió a su llegada a la Roma. El internacional neerlandés llegó originalmente al Stadio Olimpico en calidad de cedido el pasado mes de enero, pero su impacto inmediato convenció a la directiva giallorossa para ejecutar un traspaso permanente por 25 millones de euros al final de la temporada. Su prolífico estado de forma le ha impulsado hasta lo más alto de la tabla de goleadores de la Serie A, con seis tantos en los cinco primeros partidos de la presente campaña.
Cuestionado sobre si su salida fue una decisión personal o ejecutiva de Unai Emery, el atacante se mostró notablemente sincero sobre sus motivos para buscar un nuevo comienzo en la capital italiana. «Fue decisión mía», respondió Malen durante una entrevista con Corriere dello Sport, según recoge Football Italia.
«Quería jugar y formar parte de un equipo en el que pudiera saltar al campo cada fin de semana y desempeñar un papel importante. En ese momento, no me sentía importante, así que creo que tomé la mejor decisión. Hoy siento que estoy en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. El entrenador y mis compañeros me muestran mucha confianza y, juntos, todo esto me está ayudando a convertirme en el jugador que soñaba ser».
- AFP
La vida bajo la dirección de Gasperini
Un factor importante en la decisión de Malen de fichar por la Roma fue la presencia de Gasperini. El veterano técnico, conocido por su estilo de presión alta y su capacidad para revitalizar el talento ofensivo, fue fundamental para convencer al delantero de que se marchara a Roma. Malen se ha mostrado especialmente impresionado por el estilo de comunicación transparente del entrenador, aunque las exigencias físicas de sus sesiones de entrenamiento son notoriamente durísimas para la plantilla. «Sabes que nunca te va a mentir sobre nada», añadió el delantero, al tiempo que también señaló que «a veces los entrenamientos de Gasperini son realmente duros».
La intensidad de la pasión del entrenador quedó patente de manera célebre tras una vital victoria a domicilio contra el Parma la temporada pasada, un resultado que aseguró la clasificación de la Roma para la Champions League. «Después del partido, estaba tan feliz que hasta mandó una mesa por los aires», reveló Malen.
La sociedad «Dymalen» y la química instantánea
Desde su llegada, Malen ha formado una de las parejas ofensivas más letales del fútbol europeo junto a Paulo Dybala. El dúo ha sido bautizado como 'Dymalen' por la afición de la Roma en las redes sociales, en referencia al entendimiento perfecto que han desarrollado sobre el terreno de juego. Esta conexión quedó patente desde el primer pitido de la nueva temporada, cuando Malen firmó un impresionante hat-trick contra la Fiorentina, una actuación que, según cree, marcó el tono de los meses posteriores.
"Empezar tan bien marcando un hat-trick fue crucial. Como equipo, ya sabes, estábamos fuertes y conectados, e inmediatamente tuve muy buenas sensaciones. Podemos construir a partir de momentos como estos y hacer algo especial. Dymalen... te hace pensar en la conexión. Es divertido en internet. Paulo y yo conectamos de inmediato", admitió Malen.
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Talento sorprendente y perspectivas de futuro
Aunque su relación con Dybala ha acaparado los titulares, Malen también se ha apresurado a elogiar la profundidad de talento de la plantilla de la Roma. A pesar de que una lesión menor le impidió jugar con Países Bajos durante el parón internacional más reciente, una situación que describió como decepcionante, su atención sigue centrada firmemente en el crecimiento colectivo de la Roma. Varios de sus compañeros más jóvenes ya han causado una impresión duradera en el experimentado delantero.
«Muchos jugadores. Pisilli es muy joven, y pude ver inmediatamente su calidad», concluyó Malen cuando le preguntaron quién le ha sorprendido más. «Manu Kone es fantástico. A algunos ya los conocía de Países Bajos. Marten De Roon, por ejemplo».
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