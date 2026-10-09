«No me sentía importante»: Donyell Malen se sincera sobre su salida del Aston Villa y elogia al técnico de la Roma Gian Piero Gasperini

Malen ha brillado desde que cambió la Premier League por la Serie A, pero ahora el delantero ha arrojado luz sobre el difícil periodo que precedió a su llegada a la Roma. El internacional neerlandés llegó originalmente al Stadio Olimpico en calidad de cedido el pasado mes de enero, pero su impacto inmediato convenció a la directiva giallorossa para ejecutar un traspaso permanente por 25 millones de euros al final de la temporada. Su prolífico estado de forma le ha impulsado hasta lo más alto de la tabla de goleadores de la Serie A, con seis tantos en los cinco primeros partidos de la presente campaña.

Cuestionado sobre si su salida fue una decisión personal o ejecutiva de Unai Emery, el atacante se mostró notablemente sincero sobre sus motivos para buscar un nuevo comienzo en la capital italiana. «Fue decisión mía», respondió Malen durante una entrevista con Corriere dello Sport, según recoge Football Italia.

«Quería jugar y formar parte de un equipo en el que pudiera saltar al campo cada fin de semana y desempeñar un papel importante. En ese momento, no me sentía importante, así que creo que tomé la mejor decisión. Hoy siento que estoy en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. El entrenador y mis compañeros me muestran mucha confianza y, juntos, todo esto me está ayudando a convertirme en el jugador que soñaba ser».