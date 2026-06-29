(C)Getty Images
Traducido por
«No me parece nada bien»: Gary Neville muestra su «preocupación» por Bukayo Saka, quien tiene un papel secundario con Inglaterra en el Mundial 2026
Saka Fitness, bajo la lupa
Neville ha alertado sobre el estado físico de Saka, a quien ve como una sombra de sí mismo. El extremo del Arsenal arrastra un problema en el tendón de Aquiles que la FA ha vigilado de cerca durante el torneo en Norteamérica. Pese a las dudas, Saka jugó los tres partidos de la fase de grupos, aunque Tuchel limitó sus minutos desde el banquillo.
En el programa «Stick to Football», patrocinado por Sky Bet, Neville admitió: «Bukayo Saka no parece estar nada bien. Es un chico lleno de energía y siempre sonriente, pero ahora no está bien y eso nos preocupa».
- AFP
Wright duda de la apuesta por el Mundial
Wright se hizo eco de estas dudas y se preguntó si llevar a Saka al torneo fue un error. El jugador había admitido estar «dispuesto a arriesgarse» con su estado físico, pero Wright cree que luce agotado tras una exigente temporada en la Premier League, donde apenas completó los 90 minutos en la recta final.
«Estamos a punto de disputar un Mundial y aún no ha sido titular en los primeros partidos, solo lo ha sido a partir del tercer encuentro, y sigue sin parecer el Saka que conocemos; este chico necesita un descanso», explicó Wright.
Los extremos no están rindiendo al máximo
Los expertos no solo se preocupan por la salud de Saka, sino por la escasa productividad de los extremos de Tuchel. A pesar de las oportunidades para Anthony Gordon y Noni Madueke, la creatividad por las bandas ha brillado por su ausencia, dejando a Inglaterra a merced de los destellos de Jude Bellingham o del capitán Harry Kane.
Roy Keane advirtió que este bajo rendimiento podría ser fatal en las eliminatorias: «Los extremos deben aprovechar su oportunidad. Todavía no lo han hecho», señaló. «En la fase de grupos se puede fallar, pero ahora uno de ellos tiene que dar la talla».
- AFP
Previsión de una eliminación en semifinales
Inglaterra se prepara para enfrentar a la República Democrática del Congo en la ronda de 32 en Atlanta, pero ya se habla de los posibles rivales de peso que vendrían después. Si avanza, podría cruzarse con México o Ecuador, luego con Brasil en cuartos y con la campeona Argentina en semis. Tanto Wright como Keane creen que ahí acabaría el camino de los Tres Leones.
«Si llegamos a Brasil, tal vez les ganemos», dijo Wright. «Pero después tendríamos problemas; desde el principio dije que Inglaterra llegaría a semifinales». Keane fue más directo sobre un posible duelo con Lionel Messi y añadió: «Inglaterra no tendría ninguna posibilidad de ganar a Argentina en semifinales, simplemente no me lo veo».