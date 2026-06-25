Como hasta el sábado, tras acabar la fase de grupos del Mundial, no se conocerá el tercer clasificado que enfrentará a Alemania el lunes en Boston, la preparación para los dieciseisavos se realiza «contrarreloj».
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«¡No me parece gran cosa!». Julian Nagelsmann, molesto por una «sanción» en el Mundial
«No es ideal castigar al ganador del grupo. No me convence», declaró Nagelsmann el miércoles en East Rutherford. «Todos preferiríamos evitar trasnochar el sábado y presentar al rival el domingo».
Sin embargo, el seleccionador alemán ya ha tomado medidas con su cuerpo técnico. «Hemos repartido a los rivales más probables. He revisado yo mismo y nuestro equipo de análisis también», explicó. «Todos hemos visto ya tres o cuatro partidos de los posibles rivales». Además, añadió con una sonrisa, el cuerpo técnico es joven: «Así que podemos trabajar toda la noche; no es para tanto».
Antes del último partido de la fase de grupos, que se disputará el jueves contra Ecuador, Alemania ya se ha proclamado ganadora del Grupo E.