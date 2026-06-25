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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«¡No me parece gran cosa!». Julian Nagelsmann, molesto por una «sanción» en el Mundial

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann

Durante un «turno de noche», Julian Nagelsmann y su cuerpo técnico prepararán la estrategia para el primer partido eliminatorio.

Como hasta el sábado, tras acabar la fase de grupos del Mundial, no se conocerá el tercer clasificado que enfrentará a Alemania el lunes en Boston, la preparación para los dieciseisavos se realiza «contrarreloj».

  • «No es ideal castigar al ganador del grupo. No me convence», declaró Nagelsmann el miércoles en East Rutherford. «Todos preferiríamos evitar trasnochar el sábado y presentar al rival el domingo».

    Sin embargo, el seleccionador alemán ya ha tomado medidas con su cuerpo técnico. «Hemos repartido a los rivales más probables. He revisado yo mismo y nuestro equipo de análisis también», explicó. «Todos hemos visto ya tres o cuatro partidos de los posibles rivales». Además, añadió con una sonrisa, el cuerpo técnico es joven: «Así que podemos trabajar toda la noche; no es para tanto».

    Antes del último partido de la fase de grupos, que se disputará el jueves contra Ecuador, Alemania ya se ha proclamado ganadora del Grupo E.

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