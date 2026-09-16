Michael Carrick ha lanzado un mensaje desafiante a sus críticos y a su plantilla del Manchester United después de presenciar un colapso catastrófico en Old Trafford ante el Brighton en la tercera ronda de la Carabao Cup. Pese a adelantarse 2-0 gracias a los goles de Shea Lacey y Mason Mount, el United acabó siendo desmantelado por un Brighton letal, lo que provocó escenas de intensa frustración entre la afición local. Cuando sonó el pitido final, el Stretford End dejó muy claros sus sentimientos, despidiendo al equipo con abucheos y dirigiendo cánticos audibles de «¿qué co***** fue eso?» hacia el banquillo y los jugadores que se marchaban.

La derrota es la tercera en solo seis partidos para el Manchester United en todas las competiciones esta temporada, un registro que ha hecho que el periodo de luna de miel de Carrick llegue bruscamente a su fin. Después de ser aclamado la pasada campaña como el salvador del club tras devolverlo a la Champions League con una notable racha de 12 victorias en 17 partidos, el técnico de 45 años se encuentra ahora bajo el microscopio. Cuando le preguntaron directamente si temía por su puesto o si sentía el peso del creciente escrutinio, Carrick restó importancia al ruido exterior. "No me siento bajo presión", dijo, según el Manchester Evening News. "De una manera u otra, eso no me molesta en absoluto. En general, no me molesta en absoluto. Entiendo lo que pasa fuera y cómo funciona el mundo, pero no me molesta".