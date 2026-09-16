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«No me molesta lo más mínimo»: Michael Carrick responde a la creciente presión para que le destituyan tras el histórico desplome del Manchester United contra el Brighton
La presión aumenta tras la pesadilla de Old Trafford
Michael Carrick ha lanzado un mensaje desafiante a sus críticos y a su plantilla del Manchester United después de presenciar un colapso catastrófico en Old Trafford ante el Brighton en la tercera ronda de la Carabao Cup. Pese a adelantarse 2-0 gracias a los goles de Shea Lacey y Mason Mount, el United acabó siendo desmantelado por un Brighton letal, lo que provocó escenas de intensa frustración entre la afición local. Cuando sonó el pitido final, el Stretford End dejó muy claros sus sentimientos, despidiendo al equipo con abucheos y dirigiendo cánticos audibles de «¿qué co***** fue eso?» hacia el banquillo y los jugadores que se marchaban.
La derrota es la tercera en solo seis partidos para el Manchester United en todas las competiciones esta temporada, un registro que ha hecho que el periodo de luna de miel de Carrick llegue bruscamente a su fin. Después de ser aclamado la pasada campaña como el salvador del club tras devolverlo a la Champions League con una notable racha de 12 victorias en 17 partidos, el técnico de 45 años se encuentra ahora bajo el microscopio. Cuando le preguntaron directamente si temía por su puesto o si sentía el peso del creciente escrutinio, Carrick restó importancia al ruido exterior. "No me siento bajo presión", dijo, según el Manchester Evening News. "De una manera u otra, eso no me molesta en absoluto. En general, no me molesta en absoluto. Entiendo lo que pasa fuera y cómo funciona el mundo, pero no me molesta".
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Desafiando a la plantilla a mostrar fortaleza mental
Aunque Carrick sigue sin verse personalmente afectado, no tardó en retar a sus jugadores a desarrollar la fortaleza mental necesaria para representar al Manchester United. El entrenador admitió que el ambiente alrededor del club puede volverse pesado durante los periodos difíciles, pero insistió en que los profesionales del máximo nivel deben ser capaces de manejar la negatividad. Instó a su plantilla a encontrar su motivación interna y a recuperar la confianza que les llevó al éxito durante la campaña anterior.
«Todos sabemos que está ahí», dijo. «Sabemos que está ahí, tanto si es bueno como si no lo es. Lo importante es cómo lidias con eso. Estar aquí te endurece con el paso del tiempo, y depende de cómo lo afrontes.
Una temporada en una encrucijada
El desplome ante el Brighton ha suscitado serias dudas sobre la estabilidad táctica del equipo de Carrick y su capacidad para cerrar los partidos ante rivales bien trabajados. Con tres derrotas ya en su haber, el margen de error ha desaparecido, y el próximo viaje para medirse al Fulham ya está siendo calificado por algunos como un partido de obligado triunfo para evitar que la temporada se descontrole. Carrick, sin embargo, cree que la calidad dentro del vestuario sigue siendo alta y que el actual bache es una caída temporal, no un declive terminal.
"Por supuesto que podemos darle la vuelta", dijo. "Tenemos muy buenos jugadores y ahora mismo se siente mal porque no hemos tenido una buena semana, ni dos o tres buenas semanas. Pero eso no significa que no puedas ganar otro partido de fútbol rápidamente. Está esa parte, los jugadores ya han demostrado antes de lo que son capaces y nosotros también como grupo". La fe del entrenador se pondrá a prueba en las próximas semanas, ya que el United afronta un calendario agotador que exigirá toda la "determinación" que mencionó Carrick.
- AFP
Pensando en el duelo ante el Fulham
Una vez asentado el polvo del desastre de Brighton, la atención se desplaza a cómo responde el United sobre el terreno de entrenamiento. La insistencia de Carrick en que la presión «no le molesta» será vista por algunos como confianza y por otros como una falta de urgencia, pero la realidad la determinará el rendimiento en Craven Cottage. El entrenador es consciente de que la narrativa puede cambiar rápidamente en el fútbol, pero también sabe que la «sensación que hay alrededor del club» que describió solo empeorará si no logran sumar los tres puntos en el oeste de Londres.
Para Carrick, la tarea pasa por aislarse de los titulares y centrarse en los errores técnicos que permitieron que una ventaja de 2-0 se esfumara con tanta facilidad. La pérdida de impulso en la segunda parte contra el Brighton sugirió una falta de liderazgo sobre el campo, algo que el excentrocampista estará desesperado por corregir antes del próximo partido. Está por ver si esta plantilla del United es realmente lo bastante «dura» como para soportar el foco del Manchester United, pero su entrenador se mantiene firme y se niega a dejar que el mundo exterior dicte sus emociones.
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