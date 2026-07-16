El excompañero de Müller en el Bayern Múnich y en la selección alemana, ahora comentarista de la ARD, criticó la táctica de Tuchel tras el 1-0 de Inglaterra en el minuto 55, obra de Anthony Gordon.

«La táctica en los primeros 60 o 65 minutos funcionó a la perfección», afirmó Schweinsteiger. «Los ingleses ya no salían del área, ya no tenían el valor de presionar a los argentinos. Cuanto más te dejas empujar hacia atrás, antes o después acaba entrando un gol».