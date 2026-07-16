«No me lo puedo creer. No entiendo cómo Inglaterra afrontó el partido tras ponerse por delante, ni cómo permitió que Argentina lanzara tantos centros desde posiciones ideales», afirmó Müller en un vídeo que grabó durante un vuelo a Chicago y publicó en sus redes sociales.
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«No me lo puedo creer»: el campeón del mundo alemán se muestra atónito ante la táctica de Thomas Tuchel tras la eliminación de Inglaterra del Mundial
El excompañero de Müller en el Bayern Múnich y en la selección alemana, ahora comentarista de la ARD, criticó la táctica de Tuchel tras el 1-0 de Inglaterra en el minuto 55, obra de Anthony Gordon.
«La táctica en los primeros 60 o 65 minutos funcionó a la perfección», afirmó Schweinsteiger. «Los ingleses ya no salían del área, ya no tenían el valor de presionar a los argentinos. Cuanto más te dejas empujar hacia atrás, antes o después acaba entrando un gol».
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¿Qué pasó después de que Inglaterra se adelantara en el marcador contra Argentina?
¿Qué pasó? En vez de asegurar su histórica clasificación a la final del Mundial —la primera en seis décadas— con defensa sólida y contraataques precisos, Inglaterra renunció al ataque tras adelantarse.
A partir del minuto 60 el partido se desarrolló casi exclusivamente en un campo, pues Inglaterra cedió la iniciativa sin resistencia. Esta pasividad benefició a Argentina, que pudo combinar con comodidad en campo rival. Messi, en especial, respiró aliviado.
Al recular tanto, los ingleses le regalaron espacio en la derecha. Messi pudo recortar hacia adentro, centrar y generar peligro sin pausa. Era evidente que esa pasividad acabaría castigada, pero en el banquillo inglés lo vieron de otra forma.
Thomas Tuchel hizo un cambio defensivo poco antes del final
El entrenador alemán no buscó alejar el peligro de su portería. Sus cambios aumentaron la inseguridad del equipo.
A los 70 minutos sacó al goleador Gordon e ingresó al defensa Ezri Konsa. En el 82, ya cerca del golpe final, retiró al mediocampista Declan Rice y puso al gigantón Dan Burn.
Así, cualquier intento de aliviar la presión o contraatacar quedó sepultado. En los minutos finales Inglaterra solo despejó el balón y aguardó la siguiente oleada rival.
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La prensa inglesa critica duramente a Thomas Tuchel
En el minuto 85, Enzo Fernández rompió el empate con un espectacular disparo lejano que se coló con precisión en la portería, estableciendo el 1-1 provisional. En el segundo minuto del tiempo añadido, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo.
«Asumo la responsabilidad», declaró Tuchel tras el partido. «Pero no nos arrepentimos de nada. El equipo lo dio todo y merecía la ventaja. Estuvo genial, pero no la mantuvimos hasta el final». La prensa inglesa fue dura: «Los aficionados ingleses están furiosos con Tuchel: es su culpa», dijo The Sun, y The Telegraph añadió: «Las críticas durarán años».
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