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«No me lo podía creer»: José Mourinho habla sobre su sorpresiva destitución del Tottenham, días antes de la final de la Copa de la Liga, y explica por qué la amenaza de dejar a Heung-min Son en el banquillo selló su destino
El Tottenham se despidió de Mourinho unos días antes de la final
Mourinho, exentrenador de Chelsea y Manchester United, regresó a la Premier League en noviembre de 2019 para dirigir al Tottenham y acabar con su sequía de títulos.
Tuvo la oportunidad de romper esa racha en la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City, pero fue destituido cuatro días antes del partido y nunca pudo medirse a Pep Guardiola en la cuna del fútbol inglés.
- GOAL
La decisión de los Spurs dejó atónito a Mourinho
La drástica decisión sorprendió hasta al propio Mourinho, quien —en una entrevista exclusiva con Adebayo Akinfenwa en el pódcast «Beast Mode On»— explicó cómo y por qué le hicieron salir por la puerta de servicio: «No me lo podía creer. Sé que la final se disputó en un Wembley casi vacío... El Manchester City tendría unos miles de aficionados repartidos por la tribuna norte o sur, y el Tottenham apenas un par de miles. Así que era un Wembley vacío, sin esa gran sensación que suele dar Wembley. Pero era una final.
Era una final y el Tottenham aún no tenía títulos; ahora han ganado la Europa League, pero entonces no tenían nada: Harry Kane, Son y Hugo Lloris seguían sin títulos”.
Mourinho revela lo que le dijo a Daniel Levy antes de ser despedido
El Tottenham no se clasificó para la Liga de Campeones al final de la temporada 2020-21. Mourinho recuerda que la directiva dejó claro que terminar entre los cuatro primeros era imprescindible, incluso más que la final de la Copa de la Liga.
«Estaba preparado para ello (dirigir a los Spurs en la final). Recuerdo que esa semana debíamos enfrentar al Southampton antes de la final, y mi atención estaba totalmente puesta en la final. Así que fue una sorpresa.
Creo que una de las razones fue que tenía la mente en la final y no en el Southampton. Para el club, no para los aficionados sino para los propietarios, era más importante clasificarse para la Liga de Campeones por motivos económicos, así que el partido contra el Southampton era clave.
Para mí el partido clave era la final: una medalla, una copa, la alegría de la afición. Harry Kane estaba lesionado y era duda, así que, si no se recuperaba, el delantero sería Son. ¡Imagina la final sin Son ni Kane!
Cuando el entrenador me preguntó: “¿Qué opinas del partido contra el Southampton?”, le respondí: “Quiero ganar, pero sin Harry dejaré a Son en el banquillo”. Para ellos la final no importaba mucho, mientras que para mí y para los jugadores lo era todo».
- AFP
Mourinho explica la necesidad de que los entrenadores y los presidentes estén unidos
El Tottenham cayó 1-0 ante el City y su sequía de títulos duró hasta 2025, cuando ganó la Europa League. Para entonces, Mourinho ya había pasado por Roma, Fenerbahce y Benfica antes de regresar al Real Madrid este verano con un contrato de tres años.
Volverá a trabajar con Florentino Pérez en el Bernabéu y ha destacado la necesidad de unidad entre entrenadores, presidentes y afición: «Es fundamental estar en sintonía porque dependes de ellos (el presidente o el propietario). Aunque tengas una excelente relación con jugadores y afición, el dueño decide si te quedas o te vas.
«Recuerdo mi primera etapa en el Chelsea: estaba en las oficinas de Stamford Bridge tramitando mi marcha y veía a mucha gente fuera con pancartas que decían: “José, te queremos”. Pero el propietario es quien decide».
La etapa en el Tottenham, lastrada por la pandemia de COVID-19
Mourinho dirigía al Tottenham en pleno apogeo de la pandemia de coronavirus, que paralizó el mundo. El técnico, de 63 años, admitió que no pudo conectar con la afición por las restricciones que vaciaron los estadios.
Dijo: «El Tottenham fue sinónimo de COVID. No hubo conexión. Me encanta esa conexión con los aficionados. Adoro a los seguidores de mi club. Me convierto fácilmente en uno de ellos. De Tottenham, lo único que recuerdo es el primer partido antes de la COVID, en el estadio del West Ham, y después solo estadios vacíos. Es el único club en el que eché de menos eso».
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José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para debatir cada día sobre el Mundial durante la fase final.