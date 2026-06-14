Antes del primer partido de la fase de grupos entre la selección norteafricana y Brasil, un exjugador alemán comentó en MagentaTV: «Es un lateral espectacular y muy ofensivo. Además, lanza tiros libres con una técnica extraña, pero logra colocarlos por encima de la barrera, lo cual es una locura».
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«No me lo explico»: la sorprendente opinión de Mats Hummels sobre la estrella del PSG, Achraf Hakimi
La opinión de Hummels no es casual: en la temporada 2019/20 ambos jugaron en el BVB, por lo que se conocen bien. Entonces, Hakimi llegó cedido del Real Madrid al Borussia Dortmund por un año.
A pesar de sus grandes actuaciones con el BVB, no se consolidó en el Real Madrid. Tras un paso por el Inter de Milán, el jugador de 27 años fichó por el PSG en 2021, donde ha seguido creciendo hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo.
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Hummels elogia a Hakimi: «Un arma letal»
«Su mayor cualidad es su increíble velocidad. Es uno de los jugadores más rápidos que he visto. Es un arma formidable», afirmó Hummels sobre su excompañero. Las cifras lo confirman: la temporada pasada, Hakimi marcó tres goles y dio nueve asistencias con el PSG.
Con Marruecos, Hakimi consiguió un 1-1 ante Brasil, que partía como ligera favorita. En la primera parte, el campeón de África mostró su fuerza y desperdició varias ocasiones.
En el Grupo C, Marruecos también se medirá a Escocia y Haití. En el otro duelo de la jornada, Escocia venció 1-0 a Haití.