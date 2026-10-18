Ferdinand ha dado una instrucción clara al entrenador Carrick: Yoro debe mantener su puesto en el once titular independientemente de quién se recupere de su lesión. El defensa adolescente, que llegó procedente del Lille hace dos temporadas, firmó una actuación serena en el reñido empate 1-1 del domingo en Elland Road, en el que jugó de lateral derecho, una posición poco habitual para él.

En su canal de YouTube, Rio Presents, Ferdinand elogió la labor defensiva del francés en West Yorkshire. «Me pareció que la primera parte fue muy sólida, muy solvente. Limitamos al mínimo las ocasiones del rival», dijo Ferdinand.

«Creo que Yoro estuvo extraordinario defendiendo el segundo palo, sobre todo en la primera parte. Se le ve cada vez más seguro y parece que ahora solo necesita continuidad en el equipo. No sé en qué posición se asentará primero, pero dirá: “Tengo que estar en este equipo”. Si sigue jugando como lo está haciendo y disputando partidos, me da igual quién se recupere ahora. Creo que debe seguir en el equipo y demostrar lo que vale».