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«No me importa quién vuelva a estar en condiciones»: Rio Ferdinand pide a Michael Carrick que mantenga al «jugador de primer nivel» Leny Yoro en el equipo del Manchester United tras el empate ante el Leeds
Ferdinand elogia el impacto de Yoro en Elland Road
Ferdinand ha dado una instrucción clara al entrenador Carrick: Yoro debe mantener su puesto en el once titular independientemente de quién se recupere de su lesión. El defensa adolescente, que llegó procedente del Lille hace dos temporadas, firmó una actuación serena en el reñido empate 1-1 del domingo en Elland Road, en el que jugó de lateral derecho, una posición poco habitual para él.
En su canal de YouTube, Rio Presents, Ferdinand elogió la labor defensiva del francés en West Yorkshire. «Me pareció que la primera parte fue muy sólida, muy solvente. Limitamos al mínimo las ocasiones del rival», dijo Ferdinand.
«Creo que Yoro estuvo extraordinario defendiendo el segundo palo, sobre todo en la primera parte. Se le ve cada vez más seguro y parece que ahora solo necesita continuidad en el equipo. No sé en qué posición se asentará primero, pero dirá: “Tengo que estar en este equipo”. Si sigue jugando como lo está haciendo y disputando partidos, me da igual quién se recupere ahora. Creo que debe seguir en el equipo y demostrar lo que vale».
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Ferdinand elogia la creciente confianza de Yoro
Los elogios llegan en un momento decisivo para Yoro, que ha tenido que adaptarse rápidamente desde su costoso fichaje por el Manchester United. Ferdinand cree que la confianza que el defensa ha adquirido con la selección y en las noches europeas empieza por fin a traducirse en un rendimiento regular en la Premier League. «Creo que cada semana se le ve más fuerte. En Madrid me pareció sólido y, en el partido anterior con Francia, estuvo sobresaliente como central. Ha vuelto con una confianza renovada y creo que eso es bueno para el Manchester United», explicó Ferdinand.
«La forma en que defendió aquellos centros al segundo palo... En los partidos fuera de casa necesitas gente dispuesta a poner el cuerpo, y creo que hoy, especialmente en ese aspecto, estuvo a un nivel altísimo».
Carrick encuentra aspectos positivos pese a la racha sin victorias
Aunque la actuación individual de Yoro recibió elogios, el resultado dejó al Manchester United ante la realidad de un sexto partido consecutivo sin ganar. Carrick, sin embargo, prefirió centrarse en la garra y la determinación de sus jugadores, y destacó la disciplina táctica necesaria para afrontar una semana difícil, marcada por problemas disciplinarios fuera del campo y tensiones internas.
«Hoy hubo compromiso, sin duda, y tenía que haberlo. El partido tuvo intensidad y tensión. Esta mañana hablé con los chicos sobre la historia de este partido y sobre lo que supone venir a su campo», explicó el entrenador. El técnico del Manchester United se mostró satisfecho con la forma en que su equipo adoptó una estructura defensiva más rígida de cinco hombres cuando no tenía el balón, un cambio que permitió a Yoro y a sus compañeros de defensa frenar al Leeds durante buena parte del encuentro.
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Con la vista puesta en el desafío europeo
El United deja ahora a un lado sus frustraciones en las competiciones nacionales para preparar el encuentro de Champions League contra el Como del miércoles. La presión sobre Carrick sigue siendo alta: a su equipo le ha costado convertir los empates en victorias en un titubeante inicio de temporada. Con solo una victoria en la Premier League esta temporada, firmar una actuación convincente en Europa es fundamental para recuperar la confianza en Carrington.
La progresión de Yoro sigue siendo una de las pocas notas positivas de un equipo que ocupa actualmente el 13.º puesto en la clasificación. La afirmación de Carrick de que el equipo está mostrando «resiliencia» se pondrá a prueba a medida que sigan acumulándose los partidos.
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