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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

«No me importa mi rendimiento»: el coloso defensivo Jannik Schuster mantiene la humildad mientras el Brentford desmantela al Chelsea para ponerse tercero

J. Schuster
Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

El central del Brentford Jannik Schuster restó importancia a los elogios individuales tras una actuación dominante en la victoria por 3-0 del viernes por la noche ante el Chelsea. La promesa austriaca asistió en el gol que abrió el marcador y lideró una zaga sólida para aup ar al Brentford hasta la tercera plaza, aunque el joven sigue plenamente centrado en el éxito colectivo más que en el reconocimiento personal.

  • El Brentford barre a su rival del derbi

    Tras una primera parte sin goles, el equipo de Keith Andrews jugó con mucha más intención tras el descanso para encontrar el gol que abriera el marcador. Jaidon Anthony cabeceó a la red la dejada de Schuster antes de que un contraataque de Igor Thiago y un tanto en el tiempo añadido de Fabio Carvalho sellaran una contundente victoria por 3-0. El triunfo sin encajar elevó al Brentford hasta la tercera posición de la tabla y mantuvo intacto su inicio invicto en la temporada de la Premier League.

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    La joven promesa resta importancia a los elogios

    Schuster, de 20 años, subrayó que la decisión del equipo de jugar de forma más directa en la segunda parte fue el catalizador del primer gol. A pesar de llevarse el premio al mejor jugador del partido tras una actuación con 12 despejes y dejar la portería a cero, restó importancia a los elogios individuales al hablar con Sky Sports: "Creo que cuando empezó la segunda parte jugamos más directo hacia delante y marcamos después de eso, así que estoy contento. No me importa mi rendimiento. Solo quiero ayudar al equipo, dejar la portería a cero y sumar los tres puntos. Ojalá tenga muchos más minutos".

  • El austriaco aporta amenaza ofensiva

    Además de acumular 16 acciones defensivas para frenar al Chelsea, Schuster demostró su creciente eficacia como una amenaza real en las jugadas a balón parado. Al recordar su asistencia de cabeza a Anthony que rompió el empate, el central añadió: «Siempre me dicen que tengo potencial en las jugadas a balón parado, pero hasta ahora no había mucho resultado de ello. Ojalá pueda marcar la próxima vez».


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    Cobra impulso de cara a octubre

    La impecable actuación prolongó a seis partidos el inicio invicto del Brentford antes del parón internacional de tres semanas. Instalado en los puestos de clasificación europea, el equipo de Andrews dispone ahora de un tiempo valioso para recargar a sus jugadores clave. Las Abejas volverán a la acción en la Premier League el 10 de octubre con una complicada visita al Aston Villa.