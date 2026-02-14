Getty
«No me importa en absoluto»: la estrella del Manchester United Matheus Cunha apunta al United Strand por su truco con el corte de pelo en una cruda confesión sobre la «presión»
United Strand se convierte en noticia de primera plana
El United Strand se ha convertido en noticia de portada por su reto viral, que parece que va a continuar durante algún tiempo. Ilett prometió inicialmente en octubre de 2024 que no se cortaría el pelo hasta que el United ganara cinco partidos consecutivos y todavía está esperando a que su equipo lo consiga. La leyenda del club, Wayne Rooney, ha criticado al United Strand por desviar la atención de los jugadores, mientras que el equipo femenino del Manchester United se burló de él esta semana con una celebración en la que se cortaron el pelo. Por su parte, Ilett ha insistido en que no quiere ser el centro de atención y ha destacado que su reto también sirve para recaudar fondos para una organización benéfica dedicada al cáncer infantil.
Cunha apunta a The United Strand
Cunha ha compartido ahora su opinión sobre la situación e insiste en que no le interesan ni Ilett ni su corte de pelo. «La gente está más preocupada por conseguir cinco victorias por el corte de pelo que por los 15 puntos. Por eso, yo estoy más a favor de los 15 puntos, no me importa en absoluto su corte de pelo», declaró a RomarioTV. «A veces hablamos de ello, pero no nos motiva mucho. No lo vemos como algo genial. Nadie quiere esas cinco victorias más que nosotros, o más victorias, lo que sea. Pero creo que tener esta presión por su corte de pelo oculta un poco la belleza que podría tener la temporada, ¿sabes?».
El brasileño ha contribuido al buen momento del United, marcando en las victorias sobre el Arsenal y el Fulham y dando una asistencia en la victoria contra el Manchester City.
El Manchester United, «decepcionado» tras el empate con el West Ham
El entrenador interino del United, Michael Carrick, admitió que su equipo había decepcionado al no poder sumar su quinta victoria consecutiva contra el West Ham, pero se mostró aliviado al ver que el gol de Benjamin Sesko en el tiempo de descuento rescataba un punto. «Creo que estamos un poco decepcionados. Definitivamente, no hemos estado a nuestro mejor nivel. Llevamos cinco partidos y hemos jugado a un nivel realmente bueno. Es un campo difícil, nos lo pusieron complicado y, la verdad, no tuvimos la agudeza ni la chispa necesarias para encontrar las respuestas con frecuencia. Pero, al final, hay que dar mucho crédito a los chicos, al espíritu que volvieron a demostrar con el gol en los últimos minutos, justo cuando lo necesitábamos. Es una gran cualidad. Así que nos quedamos con el punto y seguimos adelante.
A veces hay que dar crédito al otro equipo, creo que el West Ham defendió bastante bien y nos lo puso difícil. Es una buena señal que los chicos estén decepcionados. Demuestra que no es suficiente, pero nos quedamos con lo positivo de haber terminado el partido con fuerza.
Demuestra lo difícil y complicado que es ser constante en esta liga. Son cinco partidos sin perder, con cuatro victorias, creo que es una racha bastante buena y algo que tenemos que continuar. Pero cuando lo pones en perspectiva, se ve lo bien que lo han hecho los chicos, y queremos volver más fuertes y seguir mejorando en este pequeño descanso que tenemos entre partidos. [Tenemos que] aprovecharlo bien y volver en mejor posición».
Los próximos cinco partidos del Manchester United
El empate con el West Ham significa que el reto viral de Ilett vuelve a empezar. El Manchester United no volverá a jugar hasta el 23 de febrero contra el Everton en Goodison Park y luego se enfrentará al Crystal Palace, al Newcastle, al Aston Villa y al Bournemouth en la Premier League. Si gana todos esos partidos, The United Strand podrá por fin ir a la peluquería para un corte de pelo tan esperado.
