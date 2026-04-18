«No me había dado cuenta»: un emocionado Frank Lampard valora el ascenso a la Premier League con el Coventry City

La vida no es fácil en Coventry, ciudad industrial marcada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y el posterior declive económico. Para colmo, el orgullo local, el Coventry City —ex equipo de Primera, campeón de la FA Cup en 1987 y fundador de la Premier League en 1992—, descendió hasta la cuarta categoría en 2017.

Tras descender de la primera división, en 2017 llegó a la cuarta categoría. Volver al máximo nivel en solo ocho años es notable en un sistema tan competitivo y capitalista. Pero no es un milagro: en Coventry también circula mucho dinero.

El ascenso se vincula a Doug King: el millonario compró el club en 2023, estabilizó la entidad tras la inestable etapa de Sisu Capital y, pese a las críticas por despedir al técnico Mark Robins —artífice de dos promociones—, impulsó el retorno a la élite.