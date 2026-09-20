Maguire criticó duramente su exclusión del Mundial antes del anuncio oficial, mientras su madre declaró públicamente que estaba «absolutamente disgustada» por la decisión. Esta reacción frustró claramente a Tuchel, que abordó la situación directamente durante el último anuncio de su convocatoria.

«No ayuda. No ayuda», dijo Tuchel a los periodistas cuando le preguntaron por las quejas públicas de Maguire. «No se lo tendré en cuenta el resto de su vida porque no soy ese tipo de persona. Puedo olvidarlo fácil y rápidamente, pero no me gustó y no ayuda».

El seleccionador de Inglaterra adoptó un tono diferente con Alexander-Arnold. Al reconocer el deseo público del lateral de regresar, Tuchel le retó a dar un paso adelante en defensa.

«Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Es necesario. Estoy convencido de que lo hará, pero no tiene elección», dijo Tuchel. «Sé de lo que es capaz. Conozco su talento. Sé lo que está diciendo. Que está desesperado por jugar con Inglaterra y que luchará por su puesto. Así que aquí estamos. Está concentrado y tiene la oportunidad. Es una concentración larga y es un buen momento para dar un paso al frente».

Tuchel confirmó que no había hablado con el defensa antes de la convocatoria y añadió: «Hablé con él antes del Mundial y le comuniqué mi decisión, y esta vez eran buenas noticias. Recibió las buenas noticias con la nominación».



