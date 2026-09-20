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«NO me gustó» - Thomas Tuchel lanza una ADVERTENCIA IMPLACABLE a Harry Maguire mientras continúa el exilio de Inglaterra para la estrella del Man Utd tras la disputa del Mundial
Maguire, apartado, mientras Alexander-Arnold regresa a la convocatoria
Tuchel ha vuelto a dejar fuera a Maguire de su última convocatoria de Inglaterra para la Liga de Naciones, empujando aún más al central del Manchester United al ostracismo internacional. La omisión llega después de la controvertida exclusión de Maguire de la reciente convocatoria para el Mundial. Jarrad Branthwaite, del Everton, ha sido seleccionado en su lugar, lo que hace que un regreso de Maguire parezca muy poco probable.
El exjugador del Liverpool Alexander-Arnold ha vivido una situación opuesta. El defensa del Real Madrid, que también se perdió el torneo de verano, ha recibido un salvavidas internacional. Las lesiones del lateral derecho del Arsenal Ben White y del capitán del Chelsea Reece James le han abierto la puerta para su regreso, aunque Tuchel ha exigido mejoras defensivas inmediatas.
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Tuchel aborda las quejas públicas de Maguire y las exigencias defensivas a Trent
Maguire criticó duramente su exclusión del Mundial antes del anuncio oficial, mientras su madre declaró públicamente que estaba «absolutamente disgustada» por la decisión. Esta reacción frustró claramente a Tuchel, que abordó la situación directamente durante el último anuncio de su convocatoria.
«No ayuda. No ayuda», dijo Tuchel a los periodistas cuando le preguntaron por las quejas públicas de Maguire. «No se lo tendré en cuenta el resto de su vida porque no soy ese tipo de persona. Puedo olvidarlo fácil y rápidamente, pero no me gustó y no ayuda».
El seleccionador de Inglaterra adoptó un tono diferente con Alexander-Arnold. Al reconocer el deseo público del lateral de regresar, Tuchel le retó a dar un paso adelante en defensa.
«Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Es necesario. Estoy convencido de que lo hará, pero no tiene elección», dijo Tuchel. «Sé de lo que es capaz. Conozco su talento. Sé lo que está diciendo. Que está desesperado por jugar con Inglaterra y que luchará por su puesto. Así que aquí estamos. Está concentrado y tiene la oportunidad. Es una concentración larga y es un buen momento para dar un paso al frente».
Tuchel confirmó que no había hablado con el defensa antes de la convocatoria y añadió: «Hablé con él antes del Mundial y le comuniqué mi decisión, y esta vez eran buenas noticias. Recibió las buenas noticias con la nominación».
Reconstruir la unidad tras la decepción del Mundial
Inglaterra busca reconstruirse tras una amarga eliminación en las semifinales del Mundial ante Argentina. Esa derrota desencadenó unas tensas consecuencias, con Tuchel cuestionando públicamente el ADN futbolístico del equipo y criticando a sus jugadores por no seguir las instrucciones tácticas después de que una serie de sustituciones defensivas salieran mal.
A pesar de la aparente fricción tras esa derrota, el seleccionador sigue confiando en la armonía del grupo. Después de 18 meses en el banquillo, Tuchel insiste en que el vestuario está totalmente comprometido con su proyecto.
«No tengo ninguna duda de lo mucho que lo desean. Ninguna duda», afirmó Tuchel. «Porque los conozco, estuve siete semanas con ellos. Tuvimos juntos una fase de clasificación, llevamos 18 meses juntos, no tengo ninguna duda de que daremos un paso adelante y ofreceremos un buen rendimiento en el próximo ciclo. Yo soy responsable de eso. Siento que no estamos empezando ahora desde cero, así que construimos sobre una base sólida y muy valiosa, y el objetivo es ganar la Eurocopa en casa».
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Empiezan las pruebas de la Nations League
Inglaterra centra ahora su atención en los próximos partidos de la Liga de las Naciones. Esta concentración sirve como una prueba crucial para jugadores con un papel secundario como Alexander-Arnold, que buscan afianzarse en los planes a largo plazo de Tuchel. Con el objetivo final de ganar la Eurocopa 2028 en casa, Tuchel está dejando muy claro su nivel de exigencia en cuanto a disciplina y ejecución táctica, lo que deja a Maguire ante una batalla casi imposible por recuperar la confianza de su entrenador.
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