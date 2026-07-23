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«No me gustaron sus palabras»: el director del Nápoles se pronuncia sobre el futuro de Kevin De Bruyne tras sus duras críticas al exentrenador Antonio Conte
Se evidencia la tensión entre De Bruyne y Conte.
De Bruyne sufrió en su primera temporada en la Serie A por un choque de filosofías con su exentrenador. En declaraciones al medio belga Het Nieuwsblad, el mediapunta admitió: «Para mí fue difícil, por supuesto, porque Conte tiene una visión del fútbol muy diferente a la mía; no hay que andarse con rodeos al respecto». Además, cree que el técnico italiano nunca lo alineó en su mejor posición, lo que limitó su influencia pese a su esfuerzo.
Criticó sobre todo el planteamiento defensivo del Nápoles: «Jugamos muy atrás. Si marcas un gol por partido con un 5-4-1… Eso no es precisamente genial», afirmó, y recordó que el máximo goleador del equipo marcó solo 10 goles en toda la temporada. Al ser preguntado si se sentía aliviado por la marcha de Conte, De Bruyne fue claro: «¿Que si me alegro de que Conte se vaya? Por mi parte, sí. En lo que a mí respecta, no tenía por qué quedarse».
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Manna responde sobre el futuro de De Bruyne.
El director del Nápoles, Manna, admitió en una rueda de prensa que el club había tomado nota de las declaraciones, pero restó importancia a posibles repercusiones. «No me han gustado algunas de sus palabras, pero no hay ningún problema», declaró Manna en unas declaraciones recogidas por Football Italia, subrayando que la situación de De Bruyne es clara, independientemente de lo que se haya dicho públicamente. Señaló el contrato del centrocampista, que tiene una duración de dos años con opción a un tercero, como prueba de que, desde el punto de vista del club, el asunto está prácticamente zanjado.
Además, confirmó que De Bruyne forma parte del nuevo proyecto de Allegri y rechazó que el jugador pueda influir en su futuro. «Kevin no decide si se queda o se va; forma parte del proyecto y se pondrá a disposición del entrenador, como el resto», afirmó. Reconoce que el belga no rindió al nivel de su potencial la temporada pasada, pero insiste en que el club lo ve como una inversión importante. Aún no ha hablado con Allegri, algo que se espera cuando comience la pretemporada.
Manna también habla de Lukaku y Anguissa.
Manna habló sobre Romelu Lukaku, cuyo futuro en el Nápoles genera rumores tras su actuación con Bélgica en el Mundial: «Está de vacaciones, después de un buen torneo, así que ya veremos cuando vuelva». No confirmó conversaciones inminentes sobre el delantero.
Sobre Frank Zambo Anguissa, fue tajante: «Tiene contrato con el Nápoles, no hay por qué negociar. No está en venta». Así zanjó los rumores y confirmó que, junto con De Bruyne, ambos siguen en los planes del club bajo Allegri.
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La era de Allegri comienza en medio de una racha de lesiones
El cambio de Conte a Allegri marca una nueva etapa, aunque el club ya sufrió un revés por lesión. El defensa Alessandro Buongiorno será operado de un menisco y estará de baja hasta tres meses. Manna admitió que la lesión fue una «sorpresa», pero confirmó que Sam Beukema se unirá más adelante en la pretemporada, mientras el club evalúa sus opciones defensivas.
«Está motivado y viene de una temporada en la que, por primera vez, no logró su objetivo», dijo Manna sobre el nuevo entrenador. «Podemos llegar hasta el final en todas las competiciones. Cada entrenador tiene un método de trabajo diferente; esperaremos a que los jugadores internacionales se incorporen al trabajo y entonces evaluaremos la situación».
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