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No me falles: Mourinho incita a los jugadores del Real Madrid a saltarse las reglas

Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
España

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se subió al coche del programa "Apuesta y arranca" para recorrer las calles de Madrid en compañía de Yefhin Karayan.

El diario Marca publicó las declaraciones de Mourinho, quien explicó los motivos de su regreso al club merengue: "Volví porque el club quería mi regreso y reconstruir el equipo, pero la forma en la que hablaron conmigo también tuvo influencia".

Y añadió: "Dejé el Real Madrid en 2013, según creo, y desde entonces siempre mantuvimos una relación estrecha. Me fui del club con una relación excelente con la junta directiva; por eso siempre seguimos en contacto".

Sobre su forma de trabajar, Mourinho subrayó: "Siempre me ha gustado mantener una gran comunicación con los jugadores. Muchas veces les digo: esta es mi idea para este partido, esta es mi estrategia, así analizo el partido con mi ayudante y así queremos jugar". 

Y explicó: "Pero más importante que la forma en la que yo quiero jugar es lo que ellos sienten. ¿Sientes que eres capaz de hacer esto por mí? ¿Sientes que eres capaz de ejecutar las tareas que te encomiendo? Si no es así, dime lo que piensas".

Continuó: "Por eso, siempre existe lo que yo llamaba, ya sabes, el descubrimiento y la orientación. Descubrimos las cosas juntos. E intentamos llegar a la situación ideal en la que el entrenador esté feliz y cómodo, y al mismo tiempo el jugador también se sienta a gusto. No creo que funcione si el jugador hace algo en lo que no cree".

Y agregó: "Como decía uno de mis profesores en la universidad: no entrenas a futbolistas, entrenas a hombres".

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    No me falles... y estaré siempre a tu lado pase lo que pase

    Mourinho reveló a Karagan uno de sus lemas, afirmando: "No me falles. Cuando digo no me falles, hablo por supuesto de fútbol. No me falles, y siempre estaré a tu lado. Pase lo que pase".

    Y dijo Mourinho: "Eres futbolista las 24 horas del día. Y esa es también la cuestión. Entrenas dos o tres horas al día, pero eres futbolista las 24 horas. Por eso, todo influye en tu trabajo: lo que comes cuando no estás en el club, lo que bebes, cómo duermes, e incluso aspectos de tu vida privada".

    Añadió: "Por desgracia, un futbolista no puede practicar esquí ni montar en bicicleta; y si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas lejos del club, el contrato no me importa. Lo que me importa es la manera en que afrontas tu trabajo. Si te caes de la bicicleta, puedes ausentarte durante 3 partidos. Podrías romperte la pierna o sufrir una conmoción cerebral que te impida rendir al mejor nivel".

    Continuó: "Tienes un grupo de amigos, eres joven y soltero, y tus amigos salen a las discotecas los miércoles, jueves y viernes por la noche, pero tú no puedes ir. Solo puedes salir la noche siguiente al partido, siempre que no tengas otro partido tres días después, algo que puede ocurrir".

    Mourinho también dijo: "Hay muchas cosas a las que debes renunciar para convertirte en futbolista. Pero al final, tu carrera es corta. Cuando llegas a los 35 años aproximadamente, tienes muchos años por delante para disfrutar de la vida de otra manera. Pero el fútbol, en esencia, no es un trabajo, sino un estilo de vida. Si lo consideras un pasatiempo, estás acabado. Y si te consideras futbolista solo dos horas al día, no llegarás a la cima. Al final, es un estilo de vida".

    Añadió: "Vi hace poco un documental sobre Nadal. Y por supuesto, él no es futbolista; sino un deportista excepcional, sin duda alguna. Es asombrosa la magnitud de los sacrificios que hizo y de lo que renunció para lograr esta trayectoria. Y al final, siempre hay una relación entre lo que consigues y lo que entregas para conseguirlo".

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  • real madrid(C)Getty Images

    Los futbolistas, artistas

    Mourinho afirmó: "Hay reglas y reglas. Existen reglas que no son negociables. Y hay otras reglas que me gusta que los jugadores rompan. Voy a intentar explicarlo: si hay que llegar a las nueve en punto, todos deben llegar a las nueve. Y si llegas a las nueve y cuarto, aunque seas una superestrella, simplemente no puedes hacer eso. No acepto ni tolero que se rompa esta simple regla".

    Y señaló: "Pero durante el partido, si uno de los jugadores rompe la regla, gracias a su talento, su creatividad o su intuición, y se arriesga a intentar hacer algo diferente, yo lo trato de la misma manera. Preparo el partido con mis ayudantes y los analistas; e intentamos reducir al máximo el elemento de imprevisibilidad del partido. Trato de trazar un plan: 'Bien, las cosas irán de esta manera. Si vamos por delante, haré esto; y si vamos por detrás, haré aquello'".

    Y agregó: "Pero cuando empieza el partido, no pienso en los analistas ni en los ayudantes. Simplemente tengo una determinada intuición y actúo en función de ella; hago lo que siento que debe hacerse. Y si al final el resultado no es como esperaba, no me culpo, porque lo hice por el equipo. Lo hice porque sentí que era lo mejor".

    Mourinho considera que "los futbolistas son artistas. Cuando alcanzas cierto nivel, no se trata solo de tu entrenamiento, tu formación académica o lo que aprendiste en la universidad; sino que tienes talentos que probablemente Dios te ha dado. Por eso, déjate llevar por ellos y sigue tu instinto".

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    Mourinho defiende a las superestrellas

    Mourinho también habló sobre cómo tratar a las estrellas dentro del vestuario de un equipo de fútbol, afirmando: «Aquellos a los que realmente llamo superestrellas nunca tienen problemas con el ego, porque quienes provocan problemas por su ego no son superestrellas para mí».

    Y recalcó: «Para mí, la superestrella es un conjunto completo. Y ese conjunto incluye un lado de la personalidad en el que el tamaño del ego es proporcional al tamaño del talento. Pero llega un momento en que saben cuándo es suficiente; y cuando no saben cuándo detenerse y quieren cruzar esa línea, para mí dejan de ser superestrellas».

    Mourinho concluyó sus declaraciones diciendo: «Aprendo todos los días. Aprendo de los momentos difíciles. Aprendo de las personas con las que trabajo, y especialmente de los jugadores. Y para ganar, debemos trabajar juntos. Tenemos que jugar los unos por los otros y sacrificarnos los unos por los otros. Y al final, siempre hay una relación entre lo que consigues y lo que aportas para conseguirlo».

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