José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se subió al coche del programa "Apuesta y arranca" para recorrer las calles de Madrid en compañía de Yefhin Karayan.

El diario Marca publicó las declaraciones de Mourinho, quien explicó los motivos de su regreso al club merengue: "Volví porque el club quería mi regreso y reconstruir el equipo, pero la forma en la que hablaron conmigo también tuvo influencia".

Y añadió: "Dejé el Real Madrid en 2013, según creo, y desde entonces siempre mantuvimos una relación estrecha. Me fui del club con una relación excelente con la junta directiva; por eso siempre seguimos en contacto".

Sobre su forma de trabajar, Mourinho subrayó: "Siempre me ha gustado mantener una gran comunicación con los jugadores. Muchas veces les digo: esta es mi idea para este partido, esta es mi estrategia, así analizo el partido con mi ayudante y así queremos jugar".

Y explicó: "Pero más importante que la forma en la que yo quiero jugar es lo que ellos sienten. ¿Sientes que eres capaz de hacer esto por mí? ¿Sientes que eres capaz de ejecutar las tareas que te encomiendo? Si no es así, dime lo que piensas".

Continuó: "Por eso, siempre existe lo que yo llamaba, ya sabes, el descubrimiento y la orientación. Descubrimos las cosas juntos. E intentamos llegar a la situación ideal en la que el entrenador esté feliz y cómodo, y al mismo tiempo el jugador también se sienta a gusto. No creo que funcione si el jugador hace algo en lo que no cree".

Y agregó: "Como decía uno de mis profesores en la universidad: no entrenas a futbolistas, entrenas a hombres".