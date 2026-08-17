Con un Chelsea que, como era previsible, vio ocho tarjetas rojas, una cifra récord, la pasada temporada y que desperdició ventajas con frecuencia, Alonso estaba desesperado por añadir liderazgo. Después de perder la opción de Granit Xhaka, el técnico recurrió a Henderson y Welbeck para que se convirtieran en figuras veteranas dentro de la plantilla. Sin embargo, la leyenda del Manchester United Scholes ha cuestionado abiertamente este cambio drástico de política.

«Esos dos jugadores veteranos, da la sensación de que has pasado de un extremo a otro, no me entra en la cabeza», dijo Scholes a The Overlap Fan Debate. «Tienes un montón de chicos de 21 años, vale, trae algo más de experiencia con jugadores de 28 o 29, pero es que estos tienen como 37 o 38. Lo de Xhaka sí lo entiendo, sigue siendo un buen jugador y estuvo brillante en el Mundial.

«Creo que ahí es donde más va a exigirles y donde más influencia van a tener será en el campo de entrenamiento, porque no van a jugar todo el tiempo, especialmente Henderson. Welbeck seguirá entrando, pero ahí es donde van a ser más valiosos. Mira, si el Chelsea tiene dinero para malgastarlo haciendo eso, entonces es cosa suya, ¿no?»