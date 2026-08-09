AFP
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«¡No más peleas!»; Bruno Guimaraes revela el HILARANTE mensaje de Declan Rice mientras el Arsenal completa el traspaso de 75 millones de libras por el centrocampista del Newcastle
Rice se pone en contacto con su nuevo compañero de equipo
El centrocampista, de 28 años, ha firmado un contrato en el norte de Londres hasta 2030, con la opción de un año más, poniendo fin a su exitosa etapa en St James’ Park. A pesar de varios acalorados enfrentamientos sobre el terreno de juego con jugadores del Arsenal en las últimas temporadas, Guimaraes reveló que Rice fue uno de los primeros en felicitarle por el fichaje.
En declaraciones a la web oficial del club, Guimaraes arrojó luz sobre la amistosa advertencia que recibió del internacional inglés. «Rice me envió un mensaje: “Ven aquí y, por favor, no más peleas, ahora somos amigos”», admitió el brasileño. «Me alegró que me escribiera, pero el centro del campo que tenemos aquí, desde mi punto de vista, es uno de los mejores de Europa».
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La conexión brasileña impulsa el movimiento en el Emirates
Rice no fue la única cara conocida que estuvo en contacto con Guimaraes durante el proceso de negociación. El centrocampista también señaló que su compañero de selección, Gabriel Magalhaes, desempeñó un papel importante a la hora de animarle a dar el salto a la capital.
Al detallar la insistencia del central del Arsenal, Guimaraes añadió: "Big Gabi estaba muy emocionado. Cada vez que me enviaba el mensaje, 'Te esperaremos, ¿cuándo vienes?' Estoy muy emocionado por unirme a ellos, no solo a los brasileños, tenemos una plantilla increíble aquí".
Arteta gana una autoproclamada «guerrera»
Guimaraes llega con fama de tenacidad y excelencia técnica, cualidades que cree que son perfectas para la siguiente etapa de su carrera. «Estoy muy emocionado», admitió durante su presentación. «Estoy en el punto de mi vida en el que necesito un desafío como este. Quiero ganar títulos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar adecuado para lograrlo».
Está claro que al centrocampista no le falta ambición, ya que expresó su deseo de dejar un legado duradero en el Emirates Stadium. Además, explicó: «Es enorme lo que he hecho hasta ahora, pero quiero más. Quiero ganar para el Arsenal. Quiero ganar más títulos en mi carrera, y creo que estoy en el lugar adecuado, en mi mejor momento con 28 años.
«Soy vuestro guerrero, nunca me rendiré. Ojalá podamos crear juntos muchísimos buenos recuerdos».
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Reforzando el corazón de los campeones
El director deportivo Andrea Berta, que desempeñó un papel fundamental en el traspaso, cree que la versatilidad del brasileño cambiará las reglas del juego en el planteamiento táctico de Mikel Arteta. El Arsenal había recibido algunas críticas la temporada pasada por una supuesta dependencia excesiva de la solidez defensiva, y la esperanza es que Guimaraes aporte la chispa creativa necesaria desde atrás.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Bruno Guimaraes a nuestro club», dijo Berta. «Como todos hemos visto, Bruno puede jugar como centrocampista defensivo y como centrocampista box-to-box. Combina calidad con cantidad, y ha aportado goles y asistencias a su equipo cada año.
«Bruno permitirá a Mikel seguir desarrollando nuestro estilo de juego y también aumentará nuestra competitividad interna, algo esencial para mantener los estándares necesarios cuando aspiramos a ganar grandes títulos».
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