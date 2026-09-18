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«¡No más pasarelas!» - Cómo Zinedine Zidane está imponiendo un nuevo orden estricto con Francia
Zidane suprime el desfile mediático de Clairefontaine en un firme cambio cultural
Según RMC Sport, el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha introducido cambios drásticos en Clairefontaine de cara a su primera concentración internacional. El campeón del mundo prohibió de forma tajante que periodistas y cámaras cubrieran la tradicional llegada de los jugadores del lunes.
En los últimos años, las llegadas de los jugadores a la base de la selección nacional se habían transformado en desfiles de moda informales, con estrellas como Jules Kounde acaparando titulares por sus atuendos excéntricos.
Zidane decidió poner fin de inmediato al espectáculo exterior para garantizar la máxima concentración en la preparación sobre el terreno de juego.
- AFP
El nuevo entrenador exige concentración total y control interno
El cuerpo técnico de Zidane quiere mantener los primeros días de la concentración bajo un estricto control interno para evitar el revuelo mediático y las polémicas innecesarias. Al cerrar las puertas a los fotógrafos, el entrenador pretende permitir que la plantilla se asiente y se adapte a las nuevas exigencias con tranquilidad.
El cuerpo técnico cree que, al apartar a los equipos de cámaras, se garantiza que los jugadores prioricen el rendimiento futbolístico por encima de la imagen personal.
La ampliación del cuerpo técnico completa una meticulosa labor de ojeo
Además de los ajustes disciplinarios, Zidane reunió a un equipo técnico más amplio que el de su predecesor, Didier Deschamps, y celebró un seminario en Clairefontaine a mediados de agosto. Sus asistentes clave, David Bettoni, y el observador oficial, Stephane Plancque, viajaron ampliamente por distintos estadios para seguir a los candidatos, mientras que Arthur Hochede se incorporó como preparador físico.
También se cerraron ajustes en el área médica, con el podólogo Serge Isidro sustituyendo a Marc Retali tras su destitución.
Zidane asistió personalmente al Trophée des Champions en el estadio Bollaert-Delelis para evaluar a los talentos nacionales.
- CordonPress
El anuncio modernizado de la convocatoria marca una nueva era
Zidane desvelará oficialmente su primera lista de Francia el viernes a las 18:00, con la promesa de un formato de presentación modernizado. El nuevo seleccionador pretende dejar atrás los métodos tradicionales utilizados durante los 14 años de mandato de Deschamps.
Con una lista ampliada y caras nuevas previstas, el equipo se incorporará la próxima semana bajo estrictas nuevas directrices.
Francia inicia su nueva etapa con la intención de imponer una disciplina total desde el primer día.
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