Según RMC Sport, el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha introducido cambios drásticos en Clairefontaine de cara a su primera concentración internacional. El campeón del mundo prohibió de forma tajante que periodistas y cámaras cubrieran la tradicional llegada de los jugadores del lunes.

En los últimos años, las llegadas de los jugadores a la base de la selección nacional se habían transformado en desfiles de moda informales, con estrellas como Jules Kounde acaparando titulares por sus atuendos excéntricos.

Zidane decidió poner fin de inmediato al espectáculo exterior para garantizar la máxima concentración en la preparación sobre el terreno de juego.