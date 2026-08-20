Más allá de las preocupaciones en el centro del campo, Keane destacó las persistentes vulnerabilidades en toda la línea defensiva del United como el principal obstáculo que impide una pelea por el título.

«El problema está atrás, los laterales y los dos centrales siguen siendo un gran problema», añadió Keane. «Pero sobre el papel, ellos [el centro del campo] destacan como jugadores realmente buenos. Pero, ¿hay ahí un centro del campo campeón de liga? Probablemente no. No, yo no lo veo».

Al evaluar la llegada de Tielemans por 35 millones de libras, Keane elogió al club por evitar salarios descomunales como en anteriores operaciones con Casemiro, pero describió al belga como una opción limitada.

«Tielemans es una apuesta segura para el United», afirmó Keane. «En los últimos años, Casemiro es un buen ejemplo, han llegado jugadores por muchísimo dinero, con salarios muy altos. Tielemans conoce la Premier League, es un buen internacional, y tras haber ido a Old Trafford con Vila y haber tenido éxito, estará bien con la exigencia. Pero, ¿llevará al United a lo más alto? No».