«No lo quiero en el Real Madrid»: Iker Casillas se pronuncia en contra del posible regreso de José Mourinho al Bernabéu

Casillas usó X para rechazar el posible regreso de Mourinho al Real Madrid. El contrato del técnico con el Benfica incluye una cláusula de rescisión al final de la temporada, lo que avivó los rumores.

Mencionando la cuenta oficial del club, el ex capitán fue tajante: «No lo quiero en el Real Madrid. Hay otros entrenadores más adecuados para el club de mi vida».