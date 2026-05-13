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«No lo quiero en el Real Madrid»: Iker Casillas se pronuncia en contra del posible regreso de José Mourinho al Bernabéu
Un rotundo rechazo al regreso de Mourinho
Casillas usó X para rechazar el posible regreso de Mourinho al Real Madrid. El contrato del técnico con el Benfica incluye una cláusula de rescisión al final de la temporada, lo que avivó los rumores.
Mencionando la cuenta oficial del club, el ex capitán fue tajante: «No lo quiero en el Real Madrid. Hay otros entrenadores más adecuados para el club de mi vida».
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Matices profesionales y sin rencor
A pesar de la tensión que vivieron cuando Mourinho dirigía al Real Madrid, y que acabó con Casillas en el banquillo, el exportero separó lo profesional de lo personal. Reconoció el valor de «The Special One» como entrenador y aclaró que sus palabras respondían a una visión deportiva sobre lo que el club necesita ahora, no a rencores del pasado.
Para evitar malentendidos, matizó: «Es un gran profesional y no tengo ningún problema con él; solo es una opinión personal», afirmó.
Preocupación por la sequía de títulos
Casillas no solo habló del próximo entrenador; también analizó la plantilla del Madrid en otra publicación. Criticó el rendimiento reciente y advirtió que la falta de títulos en el Bernabéu es una señal de alarma para la directiva de Florentino Pérez: «Cuando el Real Madrid pasa dos temporadas sin ganar un título, es motivo de preocupación», afirmó.
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¿Y ahora qué?
El Real Madrid perdió 2-0 en el Clásico, título que dio al Barcelona su segundo título ligero consecutivo. Arbeloa quiere cerrar la temporada con victorias ante Real Oviedo, Sevilla y Athletic de Bilbao, antes de que se decida quién dirigirá el primer equipo.