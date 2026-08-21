La decisión del United de acudir al Chelsea para fichar a Santos ha dejado perplejo a Merson, con el comentarista cuestionando la lógica del acuerdo de 50 millones de libras. Manchester United priorizó una renovación del centro del campo este verano tras la salida del veterano mediocentro Casemiro, que puso fin a su etapa en Old Trafford para unirse al Inter Miami junto a Lionel Messi. Sin embargo, Merson sigue muy poco impresionado por el perfil del jugador elegido para cubrir ese vacío.

En declaraciones a Sky Sports, el ex del Arsenal expresó su confusión por la llegada del jugador de 22 años y afirmó: "Simplemente no entiendo el fichaje de Andrey Santos. Puede que me equivoque y que el Manchester United vea algo diferente. Pero muchos aficionados del Chelsea se preguntaban qué hace. No recupera balones, no crea ocasiones, no marca goles. Ese es mi problema".



