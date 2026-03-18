«¡No lo entiendo!» La estrella del HSV, relegada al banquillo, arremete contra el entrenador Merlin Polzin en una entrevista explosiva

Glatzel fichó por el Hamburgo procedente del Cardiff City en 2021 por, según se rumorea, un millón de euros, y se consolidó en el equipo como el máximo goleador de los últimos años. En los tres años previos a su regreso a la Bundesliga, brilló con unos porcentajes goleadores excepcionales y también destacó como asistente. Sin embargo, en la temporada del ascenso, tras un comienzo de temporada sobresaliente (7 goles en los primeros 6 partidos), sufrió una rotura de tendón y tuvo que estar de baja desde mediados de octubre hasta mediados de marzo.
Durante ese tiempo, Selke le había arrebatado el puesto de delantero titular. A pesar de la grave lesión, Glatzel logró marcar diez goles en 15 partidos de liga. Sin embargo, al inicio de la nueva temporada, Polzin, a pesar de la marcha de Selke, apenas recurrió a Glatzel, prefiriendo a delanteros más rápidos en el contraataque, como Ransford Königsdörffer. En invierno, el HSV volvió a reforzar el equipo y fichó a Damion Downs, cedido por el Southampton, y recuperó al gran talento Otto Stange, procedente del Elversberg.
Glatzel solo ha marcado dos goles esta temporada. En la Copa DFB, anotó el gol de la victoria como suplente en la segunda ronda contra el Heidenheim. En la 12.ª jornada, contra el VfB Stuttgart, fue titular por primera vez en la Bundesliga y marcó inmediatamente el 1-0, pero tuvo que ser sustituido pocos minutos después por una rotura fibrilar.