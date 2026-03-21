«No lo entiendo»: Enzo Fernández admite que el despido de Enzo Maresca «ha afectado» al Chelsea

El entrenador italiano estaba muy vinculado al puesto del Manchester City como posible sucesor de Pep Guardiola, pero su marcha dejó el vestuario del Chelsea sumido en la confusión. Fernández sugiere que la transición no ha sido nada fácil. En declaraciones a los medios argentinos, Fernández no ocultó su frustración por cómo se gestionó la situación.

«No lo entiendo», admitió Fernández. «A veces, como jugador, hay cosas que no entendemos y la forma en que intentan gestionar las cosas. No tengo una respuesta para ti porque no lo sé».