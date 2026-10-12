Yorke ha expresado su preocupación por cómo Carrick está gestionando a Sesko. El fichaje procedente del RB Leipzig por 74 millones de libras ha tenido dificultades para hacerse con un puesto habitual en el once titular a las órdenes del actual entrenador.

El Manchester United ha tenido un pésimo comienzo de su nueva temporada en la Premier League. Solo ha ganado uno de sus seis primeros partidos de liga. Su última decepción llegó este fin de semana con un empate ante un Tottenham que jugó con diez en Old Trafford. Bryan Mbeumo adelantó al United, pero Dominic Solanke marcó el empate para los visitantes en el tiempo añadido.