Olmo regresó esta semana a su ciudad natal, Terrassa, para celebrar el reciente triunfo de España en el Mundial, pero la conversación giró rápidamente hacia la actividad del club en el mercado de fichajes de verano. Al jugador de 28 años le preguntaron específicamente por Alvarez, el exdelantero del Manchester City al que se vinculó con fuerza con Cataluña antes de que el Atlético de Madrid bloqueara firmemente el movimiento, rechazando una oferta de más de 100 millones de euros y negándose a negociar con un rival nacional pese al deseo del jugador de fichar por el Barça.

En declaraciones a los medios durante su regreso a casa, Olmo no ocultó su sorpresa por cómo gestionaron la situación los responsables de la toma de decisiones en el Metropolitano. Preguntado por si entendía la postura rígida del Atlético respecto a las negociaciones, Olmo respondió: «Entenderlo, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños. Creo que Julian también fue claro en ese aspecto. Luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no puede controlar. En ese sentido, esa fue una de ellas, no hace falta decirlo. Pero la vida sigue. Esto no se para».