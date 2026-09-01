Según Sky Sports News, el Newcastle ha cerrado un acuerdo por valor de 51 millones de libras para llevar a Fernandez-Pardo a St James' Park. El delantero ha firmado un contrato de larga duración y llevará el dorsal 20 en el club.

El Newcastle ya ha gastado una cifra asombrosa de 262 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano, incorporando a Fernandez-Pardo solo unos días después de asegurarse a Nico Gonzalez desde el Manchester City. Fernandez-Pardo llega tras haber marcado ocho goles en 29 apariciones en la Ligue 1 con el Lille la pasada temporada, lo que le valió un puesto en la selección de Bélgica para la Copa del Mundo después de cambiar su lealtad internacional de España.