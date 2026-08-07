AFP
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«No»: Lionel Messi apaga los rumores que vinculan a su hijo Thiago con un regreso al Barcelona en un contundente intercambio
La estrella del Inter Miami lo aclara
Los rumores que circulaban en las redes sociales sobre el posible traslado de Thiago a la academia La Masia del Barcelona fueron rápidamente desmentidos por su padre. Abordado por el periodista Bruno Vain antes del partido de la Leagues Cup de Inter Miami, la leyenda argentina puso fin de forma tajante a la especulación con una breve respuesta. La contestación directa del exganador de la Copa del Mundo confirma que su hijo se quedará en Florida para continuar su progresión en la cantera del club de la Major League Soccer.
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Una sola palabra zanja las especulaciones
Vain detuvo al capitán de Argentina para aclarar los rumores sobre el futuro de su hijo mayor. Al ser preguntado: "¿Se va Thiaguito?", Messi ofreció una respuesta simple e inequívoca: "No".
Hablando anteriormente sobre el estilo de juego de Thiago en la academia de Miami, Messi dijo a Simplemente Futbol: "Es más reflexivo, más organizador, más centrocampista".
Los vínculos anteriores alimentan los rumores
La especulación sobre un posible regreso cobró fuerza dado que Thiago ya pasó por la Barça Escola entre 2016 y 2019, antes de incorporarse más tarde a la academia juvenil del Paris Saint-Germain durante la etapa de su padre en Francia.
Ahora, con 13 años, su actual fase de desarrollo ha suscitado comparaciones con el temprano traslado de su padre de Rosario a Cataluña. Estos informes resurgieron justo cuando se cumplió el quinto aniversario de la emotiva salida de Messi del Barcelona, el 5 de agosto de 2021, tras la crisis financiera del club.
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La trayectoria de desarrollo juvenil continúa
Thiago seguirá perfeccionando sus habilidades como creador de juego en el centro del campo en la academia de Miami, al margen de las especulaciones sobre un posible traspaso al extranjero. Su objetivo inmediato es seguir desarrollando gradualmente su carrera en categorías inferiores en Estados Unidos, con el apoyo total de su familia.
Mientras tanto, Messi sigue liderando al Inter Miami sobre el terreno de juego en su lucha por conquistar títulos nacionales y regionales en lo que queda de temporada.
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