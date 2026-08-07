Vain detuvo al capitán de Argentina para aclarar los rumores sobre el futuro de su hijo mayor. Al ser preguntado: "¿Se va Thiaguito?", Messi ofreció una respuesta simple e inequívoca: "No".

Hablando anteriormente sobre el estilo de juego de Thiago en la academia de Miami, Messi dijo a Simplemente Futbol: "Es más reflexivo, más organizador, más centrocampista".