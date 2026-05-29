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«No les importa»: André Onana explica por qué quiere dejar el Manchester United en verano, pues sus «errores» complican la redención de los Red Devils
El Manchester United fichó a Lammens y cedió a Onana
Ha recuperado la confianza tras una productiva etapa en el Trabzonspor, donde ganó la Copa de Turquía 2025-26. Onana volverá a Old Trafford este verano al terminar su cesión.
A sus 30 años, edad aún joven para un portero, su futuro en Inglaterra parece limitado. El United pagó 43 millones de libras (58 millones de dólares) por él en 2023, cuando llegó del Inter de Milán.
Aun con la FA Cup en 2024, no convenció ni a cuerpo técnico ni a la afición en dos cursos como titular. Así, en septiembre de 2025 se optó por buscar una alternativa más segura: Senne Lammens.
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¿Necesitará Onana un traspaso definitivo en 2026?
El United tiene a Onana bajo contrato hasta 2028, pero se espera que sea traspasado una vez recuperado parte de su coste inicial. Al preguntarle si debe irse en el próximo mercado, el excentrocampista del United y de Camerún Djemba-Djemba —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con World Cup Betting— dijo: «Se fue cedido, jugó, ganó la copa y disputó todos los partidos.
No es un mal portero, pero llegó en un mal momento y, en Inglaterra, a veces no importa si juegas bien con los pies: solo debe quedarse en su línea. Llegó en un mal momento, fue difícil para él.
Ahora volvió a irse cedido, jugó y ganó, así que bien. Ahora el segundo portero [Lammens] jugó bien y llevó al equipo a la Champions, así que será complicado para el entrenador cambiarlo.
Si Onana regresa, será suplente y eso generará tensión; lo mejor para él es marcharse».
Un golpe a su confianza: Onana nunca se recuperó de unos errores que le costaron caro
Al ser preguntado si Onana sufrió una crisis de confianza en el llamado «Teatro de los Sueños», donde un error parecía llevar a otro, Djemba-Djemba añadió: «Creo que sí. Cuando cometes un error, y luego otro, aunque seas el mejor del mundo, cualquier portero duda. Hay que recuperar la confianza jugando todos los partidos.
Para él fue muy difícil: un error, otro error, la gente que antes te apoyaba ahora grita, los periódicos… En Inglaterra no es nada fácil. Lo hizo bien, pero ahora lo mejor es recuperar la confianza; necesita ser traspasado».
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El Manchester United aceptará ofertas cuando se abra el mercado de fichajes.
El United podría escuchar ofertas en el próximo mercado; la apuesta por Onana no ha dado resultados. El portero necesita jugar cada semana como titular en otro equipo.
A pesar de un bache en Inglaterra, su palmarés —53 partidos internacionales y una final de la Liga de Campeones— le abrirá puertas.