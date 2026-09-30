La Football Association ha acusado oficialmente a Arbeloa de conducta indebida tras una serie de comentarios controvertidos realizados después del empate 1-1 del Fulham con el Manchester United, en el que el equipo de Michael Carrick tuvo la fortuna de rescatar un punto gracias a un disparo desviado de Matheus Cunha en el minuto 89 el 20 de septiembre.

En su valoración del arbitraje, Arbeloa sugirió que el equipo arbitral estaba sesgado a favor del conjunto de Carrick. El comunicado de la FA aclaró que la acusación se refiere a comentarios que «implican parcialidad y/o cuestionan la integridad de un árbitro». Esta medida disciplinaria añade más presión al técnico del Fulham, que ha tenido un inicio difícil en el banquillo de Craven Cottage desde su llegada en verano. El español tiene hasta el jueves para presentar una respuesta formal ante el organismo rector en relación con las acusaciones.