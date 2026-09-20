Arbeloa no se mordió la lengua en su valoración del arbitraje tras el empate 1-1 del Fulham con el Manchester United, al sugerir que el equipo arbitral estuvo influido por las consecuencias del reciente derbi de Mánchester. El Fulham parecía encaminado hacia una victoria histórica hasta que un disparo desviado de Matheus Cunha en el minuto 89 evitó un bochorno al United.

Sin embargo, Arbeloa terminó furioso por la secuencia de acontecimientos que condujo al gol, ya que el árbitro Peter Bankes señaló a favor del United una falta que el técnico del Fulham consideró «blanda» en la línea de medio campo tras una entrada de Cesar Palacios sobre Harry Maguire apenas 35 segundos antes del empate. El español afirmó que el equipo arbitral señaló «todas las faltas» a favor del United como reacción a la polémica generada por el gol de la victoria concedido erróneamente a Erling Haaland en Old Trafford el fin de semana anterior.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Arbeloa sugirió que los árbitros estaban compensando por el polémico gol de la victoria que Erling Haaland marcó para el Manchester City contra el United el pasado fin de semana. «Todas las faltas para ellos», dijo Arbeloa. «Se puede ver antes de que marcaran, la falta sobre Maguire, que es un tipo de 100 kilos. Cada decisión era para ellos. Y yo ya lo sabía. Después del partido contra el Man City, no iban a dejar que el Manchester United perdiera aquí. Merecimos un poco más. Estuvimos muy cerca. Muy, muy cerca. Tuvimos un poco de mala suerte otra vez. Sabíamos que iba a ser difícil contra este gran equipo. También sabíamos lo que pasó la semana pasada. Hemos visto lo que han estado haciendo los árbitros durante todo el partido, así que fue un partido difícil. Y tuvimos mala suerte».